Ceyda Düvenci'den psikolog itirafı

Sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle sık sık gündeme gelen Ceyda Düvenci, katıldığı bir program özel hayatına dair açıklamalarda bulundu

Meslektaşı Bülent Şakrak ile mutlu bir evliliği olan Ceyda Düvenci, katıldığı programda hayatını anlattı.



Düvenci, açıklamaları ile adından söz ettirdi. 27 yaşından beri psikoloğa gittiğini ifade eden ünlü oyuncu, şunları söyledi "Psikoloğun çok kıymetini gördüm.



Bazı arkadaşlarım ise 'Ne faydası olacak bana' diyor. Psikolojide çok kadim bilgi var.



Buna kayıtsız kalıp, o hayatı mutsuz idame ettirme meselesi haksızlık ve cehalet gibi geliyor.



Hepimiz yaralı bir neslin yetiştirdiği yaralı çocuklarız. Çocuklara bırakacağımız en güzel miras, o yaraları temizlemek. Bu da insanın kendi içine yapacağı yolculuktur."





