Berk Oktay'dan 'soyadı' cevabı!

İngiliz eski futbolcu David Beckham ile modacı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham'ın (23), dünyaevine girdiği Nicola Anne Peltz'in (27) soyadını alması tartışılmaya devam ediyor. Gündem olan konu hakkında Edis Görgülü ve Esra Balamir'in ardından dikkat çeken bir yorum da oyuncu çift Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy'dan geldi.

Brooklyn Beckham, Temmuz 2020'de nişanlandığı ABD'li oyuncu Nicola Anne Peltz ile geçtiğimiz günlerde nikâh masasına oturdu. Yılın düğünü, Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz ile manken annesi Claudia Heffner Peltz’in Florida’nın lüks semti Palm Beach'teki 103 milyon dolarlık malikanesinin okyanus kıyısındaki bahçesinde gerçekleşti



Beckham'ın, evlenir evlenmez 13.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabına, eşinin soyadı 'Peltz'i de eklemesi dikkat çekti. Ünlü ismin çok konuşulan kararıyla ilgili ülkemiz magazin dünyasından da dikkat çeken yorumlar geldi.



"TÜRKİYE'DE BUNU YAPABİLECEK ERKEK VARSA ALNINDAN ÖPECEĞİM"



Sunucu ve şarkıcı Esra Balamir, "Özel hayatımda aldığım kararı açıklıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle soyadımı taşımayan bir insanla evlenmeyi düşünmüyorum. Bakın David Beckham'ın oğluna, sevdi ve kızın soyadını aldı. Öyle biri olsun isterim. Soyadımı taşıyacak birisi varsa gelsin, yoksa beni hiç aramasın ve hiç talepte bulunmasın. Bunu Türkiye'de yapabilecek bir erkek olursa onu alnından öpeceğim" dedi.



"KOLTUK ALTLARINA İKİ KARPUZ KOYUP, GERİYE YASLANMIŞTIR"



"Nicola Anne Peltz, Beckham'ın bu kararından sonra ne hissetmiştir sizce?" sorusuna 46 yaşındaki güzel, "Bence bu karardan sonra koltuk altlarına iki karpuz koyarak, geriye yaslanmış yatıyordur" cevabını verdi.



EDİS'TEN DESTEK!



Brooklyn Beckham'ın 'soyadı' hamlesine Edis destek verdi. Ünlü popçu, “Şahane bir hareket olmuş” yorumunda bulundu. Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Edis, "Brooklyn Peltz Beckham'ı kutluyorum şahane bir hareket olmuş. Çok asil ve doğru bir bakış açısı ve belki de olması gereken bir zaman sonra" ifadelerini kullandı.



"BİZİM ADETLERİMİZ, GELENEKLERİMİZ VAR"



Eylül ayında nikâh masasına oturmaya hazırlanan Yıldız Çağrı Atisoy ile Berk Oktay, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. ABD'li oyuncu Nicola Peltz'in soyadını alan Brooklyn gibi eşinin soyadını almaya sıcak bakmadığını belirten yakışıklı oyuncu, şu ifadelerini kullandı:



Ben buna karşıyım. Bizim adetlerimiz, geleneklerimiz var. Böyle her şeyi çok fazla değiştirmeye gerek yok.



"BERK'İN SOYADINI SEVE SEVE ALIRIM"



Nişanlısına destek veren Yıldız Çağrı Atisoy, "Aynı fikirdeyim, seve seve alırım Berk'in soyadını" şeklinde konuştu.



İzmir Çeşme'de kumsalda evlenmek istediklerini ancak büyük olasılıkla düğünün İstanbul'da olacağını belirten Atiksoy, "Eylülde Çeşme'de hava rüzgârlı oluyor. Bizim tarzımız salon düğünü değil. Daha doğal olsun istiyoruz. Herkes eğlensin" dedi.