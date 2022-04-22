. Aslı Enver ile Önder Öztarhan ayrıldı!
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Aslı Enver ile Önder Öztarhan ayrıldı!

Bir süredir kendisinden 12 yaş büyük iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver, birkaç hafta önce sevgilisinin annesi ile yemeğe çıkmıştı. Nikah masasına oturması beklenen ünlü çiftten Enver, son hamlesiyle kafaları karıştırdı.

Ekleme: 22.04.2022 - 09:36 Güncelleme: 22.04.2022 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Bir dargın bir barışık uzun süre birlikte olduğu şarkıcı Murat Boz’la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, Aralık 2021'de Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Basın mensuplarının "Hayırlı olsun, ilişkiniz nasıl gidiyor?" şeklindeki sorusunu yanıtsız bırakmayan oyuncu, Öztarhan ile birlikteliği hakkında ilk kez konuşmuş, "İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum" demişti.

AŞK İTİRAFI

Sevgilisiyle birlikte mart ayında çıktıkları İzmir Alaçatı tatilinden de bahseden Enver, "Enerjimi topladım, dediğim gibi mutluyum" ifadelerini kullanmıştı. "Yüzünüz gülüyor, ilişki yaradı size galiba" şeklindeki yorumuna ise gülerek, "Çok teşekkür ederim" karşılığını vermişti.

"HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"

Magazin gündeminden düşmeyen Öztarhan ise geçtiğimiz ocak ayında teve2'de yayınlanan 'Magazin Masası' programının sunucusu Esin Övet'in, Aslı Enver haberlerine ilişkin mesajına çarpıcı bir yanıt vermişti. Övet, Öztarhan'ın "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu" şeklindeki mesajını canlı yayında aktarmıştı.

Aslı Enver ile Önder Öztarhan ayrıldı!

ÖZTARHAN’IN ANNESİYLE TANIŞTI

Daha sonra Enver, Önder Öztarhan ile Ortaköy’de yemek yerken görüntülenmişti. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden iki sevgiliye, iş insanının annesi de katılmıştı. Çıkışta muhabirlerin “Önder Bey'in annesi de yemekteydi. İlk defa mı tanıştınız? Önder Bey de sizin ailenizle tanıştı mı?" sorusuna oyuncu, "Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder de benim ailemi tanıyor" diyerek, evlilik sinyali vermişti.

EN ÖN SIRADAN İZLEDİ

Son olarak Aslı Enver, rol aldığı ‘Sırça’ oyunu ile önceki akşam seyirci karşısına çıkmıştı. Güzel oyuncuyu bir süredir aşk yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Önder Öztarhan, en ön sıradan annesi ile birlikte izlemişti.

Oyun sonrası Enver’i kulisinde ziyaret eden iş insanı, yanında getirdiği beyaz gülleri sevgilisine takdim etmişti. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden oyuncu, kendisini kulisinde ziyaret eden Önder Öztarhan ve annesinin oyunu beğendiklerini söyledi. Enver, elindeki beyaz güllere atıfta bulunarak “En sevdiğiniz gül beyaz gül müdür?” diye soru yönelten muhabirlere “Sarı gül kırmızı gül” diye mırıldanarak karşılık vermişti.

Aslı Enver ile Önder Öztarhan ayrıldı!

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Tüm bu yaşananların ardından Aslı Enver-Önder Öztarhan aşkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Güzel oyuncu, iş insanını sosyal medya hesabından takipten çıktı.

Ardından Önder Öztarhan da ünlü oyuncuyu Instagram'dan sildi. Çiftin bu karşılıklı hamlesi, "Ayrıldılar" şeklinde yorumlandı. Taraflardan henüz konuyla alakalı bir açıklama yapılmadı.
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