Reha Muhtar'ın son halini görenler 'yıllar ona acımamış' diyor! 3 çocuk babası Reha 'acı var mı acı' sorusuyla hafızalara kazınmıştı... Değişimi ile gündeme gelen Reha Muhtar'ın son hali kısa sürede gündem oldu. Muhtar, uzun süre birliktelik yaşadığı şarkıcı Nilüfer'in evlat edindiği Ayşe Nazlı'yı 'ilk çocuğum' olarak tanımlıyor ve ikizlerinden ayırmıyor. Ünlü televizyoncunun Deniz Uğur ile evliliğinden ise ikiz çocukları Mina Deniz ile Poyraz Deniz var. İşte uzun süredir ekranlardan uzak olan 62 yaşındaki Reha Muhtar'ın son hali...