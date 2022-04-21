Reha Muhtar'ın son halini görenler 'yıllar ona acımamış' diyor! 3 çocuk babası Reha 'acı var mı acı' sorusuyla hafızalara kazınmıştı
Reha Muhtar'ın son halini görenler 'yıllar ona acımamış' diyor! 3 çocuk babası Reha 'acı var mı acı' sorusuyla hafızalara kazınmıştı... Değişimi ile gündeme gelen Reha Muhtar'ın son hali kısa sürede gündem oldu. Muhtar, uzun süre birliktelik yaşadığı şarkıcı Nilüfer'in evlat edindiği Ayşe Nazlı'yı 'ilk çocuğum' olarak tanımlıyor ve ikizlerinden ayırmıyor. Ünlü televizyoncunun Deniz Uğur ile evliliğinden ise ikiz çocukları Mina Deniz ile Poyraz Deniz var. İşte uzun süredir ekranlardan uzak olan 62 yaşındaki Reha Muhtar'ın son hali...
3 çocuk babası Reha 'acı var mı acı' sorusuyla hafızalara kazınmıştı... Reha Muhtar'ın son halini görenler 'yıllar ona acımamış' diyor!
Uzun süredir ekrana çıkmayan ünlü sunucu, kendini babalığa adadı.
Ünlü sanatçı Nilüfer'le birlikte evlat edindikleri kızı Ayşe Nazlı ve Deniz Uğur ile birlikteliğinden ikizleri olan Reha Muhtar, tüm vaktini çocuklarına adadı.
Reha Muhtar'ın son hali dikkat çekti.
Uzun süredir ekrana çıkmayan ünlü sunucu, kendini babalığa adadı.
Ünlü sanatçı Nilüfer'le birlikte evlat edindikleri kızı Ayşe Nazlı ve Deniz Uğur ile birlikteliğinden ikizleri olan Reha Muhtar, tüm vaktini çocuklarına adadı.
Reha Muhtar'ın son hali dikkat çekti.