. Kerem Bürsin'den yeni aşkıyla ilgili açıklama!

Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun, geliri kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak olan üçüncü kitabı 'Sizin Öykünüz'ün lansmanı, Çırağan Palace ev sahipliğinde gerçekleşti. Lansmana; kitapta öyküleriyle yer alan Azra Akın, Doğa Rutkay, Gonca Vuslateri, Kerem Bürsin, Metin Hara ve Gülay Kamaz'ın yanı sıra Zeynep Beşerler, Derya Beşerler, Almeda Sayışman, Seda Bakan, Raşit Bağzıbağlı, Serkan Altunorak, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Arzum Onan, Özge Özberk ve Pınar Deniz katıldı.Milliyet'in haberine göre; Projenin öne çıkan ismi Kerem Bürsin, lansmanda gazetecilerle bir araya geldi. Çocukluğunda ismiyle alakalı çok zor günler yaşadığını belirten oyuncu, 'Yurt dışında Kerem çok zor ve değişik bir isim. 'Krum', 'Krem' diyorlardı. Bu konuda çok zorlandım' dedi.Yurt dışında Antonio Banderas ile buluşması sorulan Kerem Bursin, 'Yeni dostluklar, yeni işler edindim. Öyle bir usta oyuncuyla bir araya gelebilmek, bir şeyler paylaşmak çok önemli.Beraber olabileceğimiz bir projeyi de konuştuk. İki taraf da birlikte rol alınacak proje için istekliydi' şeklinde konuştu.'Stephanie Cayo ile yeni bir aşka yelken açtığı' haberlerine de değinen Kerem Bürsin, şu ifadeleri kulandı:'Bu konuyla alakalı biraz kafa yapımızı değiştirmeliyiz. Her çıkan bir aşk haberi doğru değil. İnsanlar tanışır, arkadaş olur, ileride bu aşka dönüşebilir ama hemen 'Aşık oldu' demek çok yanlış.Dünyada olan birçok olumsuz şeyler varken aşk hayatımın konuşulması bana saçma geliyor. Benim hiç önemim yok.'34 yaşındaki Stephanie Cayo'nun Instagram hesabında 1,8 milyon takipçisi bulunuyor. Chad Campbell ile 2018'de evlenen ünlü isim, 2021 yılında boşandı.Hep bir yurt dışı hayali olduğunu belirten oyuncu, 'Yurt dışında başarılı olan çok önemli ama benim için daha önemlisi çok büyük platformlarda Türkiye'yi temsil edebilmek. Çünkü benim vatanım burası' açıklamasını yaptı.Bürsin'e, Antonio Banderas ile bir araya gelmesinin ardından İspanyol aktörün sosyal medyada yorum yağmuruna tutulması hatırlatıldı. Yakışıklı oyuncu, 'Antonio Banderas'ın normalde paylaştığı fotoğraflar 500 yorum alırken, sizin fotoğrafınızı koymasıyla dakikalar içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı. Bu durumu nasıl yorumlarsınız?' sorusuna yanıt verdi.Antonio Banderes dünyanın tanıdığı ve adını altın harflerle yazdırmış bir isim. Ben ise Kerem Bürsin.Bu sosyal medyadaki durum insanları yanıltmamalı. Kim Kardashian örneğin.Yüz milyonlarca takipçisi var ama kim? Takipçi sayıları insanın başarı oranını göstermez.'