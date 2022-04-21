. Johnny Depp'ten Şaşırtan itiraf!
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Beyaz Gazete
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Johnny Depp'ten Şaşırtan itiraf!

Tüm dünyayı kasıp kavuran 'Karayip Korsanları' film serisinin başrol oyuncusu Johnny Depp, hayranlarını şaşırtacak açıklamalarda bulundu. Şimdilerde eski eşi Amber Heard ile yaşadığı gerilimle gündemden düşmeyen ünlü yıldız rol aldığı 'Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti'ni daha önce hiç görmediğini ifade etti.

Ekleme: 21.04.2022 - 10:19 Güncelleme: 21.04.2022 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Johnny Depp ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı Amber Heard'ün aşkları önce evliliğe, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı. 2015 ile 2017 arasında evli kalan ikili, bir kez daha mahkeme salonunda karşı karşıya geldi. Bu yasal sürecin 'ilk perdesi' geçen yıl İngiltere'de gerçekleşti.


'İFTİRA' DAVASI

Bu süreçte kariyeri de zarar gören Depp, kendisi hakkında 'eşini döven bir adam' nitelemesini kullanan The Sun Gazetesi'ne karşı bir iftira davası açtı. Davanın görüldüğü dönemde, Amber Heard ile Johnny Depp, Londra'daki mahkeme salonunda adeta kozlarını paylaştı. O davayı kaybeden kişi Depp oldu ancak olay orada noktalanmadı.


DEPP ŞAŞIRTTI

Devam eden davada Depp'in itirafı herkesi şaşırttı. İlk olarak 2003 yılında vizyona giren 'Karayip Korsanları' film serisiyle yıldızı parlayan ünlü aktör, 'Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti'ni daha önce hiç izlemediğini belirtti.

Üstelik Depp, 2004 Akademi Ödülleri'nde Sparrow rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ına aday gösterilmişti.
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