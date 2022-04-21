. Hakan Peker yeni sevgilisi Hande Ertekin ilk kez görüntülendi

'Karam', 'Bir Efsane', 'Ateşini Yolla Bana' ve 'Amma Velakin' gibi unutulmaz şarkıların sahibi olan 61 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, 2018 yılında altı senelik eşi Arzu Öztoprak'tan boşanmıştı.Geçtiğimiz senelerde 'Bekarlık iyi gidiyor. Yalnızlığa alıştım. Ama eş-dost vasıtası ile görücü usulü evlenebilirim de' diyen Peker, eş kriterini açıklamıştı. Yıllara meydan okuyan isimlerden olan ünlü şarkıcı, 'Uzun boylu, esmer, güzel, hoş bir hanım ile iyi olur' diye konuşmuştu.'AŞK BENİ BULACAK'Peker, birkaç ay önce de stilist Bensu Gürses ile birlikte Arnavutköy'de görüntülenmişti. Bir mekânda kahve içen ikilinin keyifli halleri dikkat çekmişti. Mekandan birlikte ayrılan çiftten Gürses, muhabirlerin sorularına sessiz kalırken; Peker yanıt vermişti.Şarkıcı, “Hanımefendi sevgiliniz mi?” sorusuna şarkıcı önce sessiz kaldı, sonra “Herkesin arkadaşı gibi benim de arkadaşım var” yanıtını vermişti.Hakan Peker yeni sevgilisi Hande Ertekin ilk kez görüntülendiKonuşmasına devam eden Peker, “Daha önceki açıklamalarım pandemi döneminde espri amaçlıydı. Bensu uzun zamandır arkadaşım. Bir sevgilim yok. Ama umut ediyorum aşk beni bulacak” demişti.Uzun bir süredir ortalarda görülmeyen Hakan Peker, bu kez yeni aşkıyla gündeme geldi. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Peker, önceki gün yeni sevgilisi yazar Hande Ertekin ile Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde ilk kez görüntülendi.Hande Ertekin, 1980 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 yılında Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünü bitiren Hande Ertekin, televizyon dünyasının yakından tanıdığı bir yönetici. Duayen televizyon habercilerinin yönetmenliğini yapan Ertekin, televizyon kanallarında üst düzey yöneticilik ve genel yayın yönetmenliği koltuğunda oturdu. ATV Star, TV8, TGRT Haber gibi kanallarda uzun yıllar çalışan Hande Ertekin'in 'Zevce, Konu Aşksa ve Altıncı göz' adında üç romanı var.