. Hakan Peker yeni sevgilisi Hande Ertekin ilk kez görüntülendi
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Hakan Peker yeni sevgilisi Hande Ertekin ilk kez görüntülendi

90'lı yılların sevilen sanatçısı Hakan Peker, önceki gün yeni sevgilisiyle Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Peker, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi.

Ekleme: 21.04.2022 - 10:23 Güncelleme: 21.04.2022 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
'Karam', 'Bir Efsane', 'Ateşini Yolla Bana' ve 'Amma Velakin' gibi unutulmaz şarkıların sahibi olan 61 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, 2018 yılında altı senelik eşi Arzu Öztoprak'tan boşanmıştı.

EŞ KRİTERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz senelerde 'Bekarlık iyi gidiyor. Yalnızlığa alıştım. Ama eş-dost vasıtası ile görücü usulü evlenebilirim de' diyen Peker, eş kriterini açıklamıştı. Yıllara meydan okuyan isimlerden olan ünlü şarkıcı, 'Uzun boylu, esmer, güzel, hoş bir hanım ile iyi olur' diye konuşmuştu.

Hakan Peker yeni sevgilisi Hande Ertekin ilk kez görüntülendi

OĞLUYLA FOTOĞRAFI OLAY OLDU!

'AŞK BENİ BULACAK'

Peker, birkaç ay önce de stilist Bensu Gürses ile birlikte Arnavutköy'de görüntülenmişti. Bir mekânda kahve içen ikilinin keyifli halleri dikkat çekmişti. Mekandan birlikte ayrılan çiftten Gürses, muhabirlerin sorularına sessiz kalırken; Peker yanıt vermişti.

Şarkıcı, “Hanımefendi sevgiliniz mi?” sorusuna şarkıcı önce sessiz kaldı, sonra “Herkesin arkadaşı gibi benim de arkadaşım var” yanıtını vermişti.

Hakan Peker yeni sevgilisi Hande Ertekin ilk kez görüntülendi
Konuşmasına devam eden Peker, “Daha önceki açıklamalarım pandemi döneminde espri amaçlıydı. Bensu uzun zamandır arkadaşım. Bir sevgilim yok. Ama umut ediyorum aşk beni bulacak” demişti.

Hakan Peker yeni sevgilisi Hande Ertekin ilk kez görüntülendi

YENİ AŞKIYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun bir süredir ortalarda görülmeyen Hakan Peker, bu kez yeni aşkıyla gündeme geldi. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Peker, önceki gün yeni sevgilisi yazar Hande Ertekin ile Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde ilk kez görüntülendi.

HANDE ERTEKİN KİMDİR?

Hande Ertekin, 1980 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 yılında Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünü bitiren Hande Ertekin, televizyon dünyasının yakından tanıdığı bir yönetici. Duayen televizyon habercilerinin yönetmenliğini yapan Ertekin, televizyon kanallarında üst düzey yöneticilik ve genel yayın yönetmenliği koltuğunda oturdu. ATV Star, TV8, TGRT Haber gibi kanallarda uzun yıllar çalışan Hande Ertekin'in 'Zevce, Konu Aşksa ve Altıncı göz' adında üç romanı var.
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