. Doğuma günler kala Hande Soral’dan yepyeni paylaşım!
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Doğuma günler kala Hande Soral’dan yepyeni paylaşım!

Ünlü oyuncular Hande Soral ve İsmail Demirci, 2017 yılında evlendi. Hande Soral ve İsmail Demirci, şimdilerde farklı bir heyecan içinde… Ünlü çift, bu mutlu evliliğini bir de çocukla taçlandıracak. Sosyal medyayı sık kullandığı bilinen Hande Soral, bugün yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, vücudunu saran yeşil elbisesiyle beğeni topladı!

Ekleme: 21.04.2022 - 00:22 Güncelleme: 21.04.2022 - 00:24 / Editör: Ozge Selin
Beş yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci, şimdilerde farklı bir heyecan içinde…

Ünlü çift, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Çift son olarak oğullarına Ali ismini koyacaklarını açıklamıştı.

Sosyal medyayı sık kullanan ve her paylaşımıyla takipçilerin ilgisini çeken 8 aylık hamile olan Hande Soral, bugün yeni bir paylaşımda bulundu.

"GÜNEŞ Mİ O"

Vücudunu saran yeşil elbisesiyle paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, oldukça beğenildi. Soral paylaşımına, "Gözlerime inanamıyorum güneş mi o" notunu ekledi.

"İKİ GÜZEL BEBEĞİM BİR ARADA"

Hande Soral'ın kardeşi Bensu Soral ise, "İki güzel bebeğim bir arada" yorumunda bulundu.

Beş yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci, şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Çift son olarak oğullarına Ali ismini koyacaklarını açıklamıştı. Sosyal medyada hamilelik pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu Hande Soral ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hamileliğinin 31. haftasını geride bırakan Hande Soral, geçtiğimiz pazar günü baby shower partisi düzenledi.


Doğuma günler kala Hande Soral’dan yepyeni paylaşım!
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