. Yargı dizisinde Ceylin'e büyük şok!
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Beyaz Gazete
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Yargı dizisinde Ceylin'e büyük şok!

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Yaşanan onca şeye rağmen Ilgaz’dan vazgeçemeyen Ceylin, ondan bir seçim yapmasını beklerken Ilgaz’ın birlikte yaşamak içi tuttukları evin anahtarını alarak Ceylin’i seçip seçmeyeceği merak konusu oldu. Tanıtımın finalinde yaşanan zaman atlamasında Eren’in Ceylin’i cinayet suçundan göz altına alması ise “Ceylin birini mi öldürdü?” sorusunu akıllara getiriyor. ‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Ekleme: 20.04.2022 - 23:33 Güncelleme: 20.04.2022 - 23:36 / Editör: Ozge Selin
İzleyicilere Pazar akşamlarını iple çektiren Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında seyirciler Ceylin’le Ilgaz’ın çaresizliğine ve birbirlerine duydukları aşkın imkansızlığına şahit oluyor.

Zafer’i öldürenin Çınar olduğunu öğrenen Gül, hesap sormak için Metin’in kapısına dayanırken iki ailenin yüzleşmesi merakla bekleniyor.

Tanıtımda yine 6 ay sonrası gözler önüne serilirken Ceylin’in kendisini cinayet şüphesiyle göz altına alan Eren’e hiçbir şey söylemeden teslim olması kafaları karıştırıyor.

Yekta’nın Çınar’ı hapishanede ziyaret etmesi herkesi şaşırtırken “Çınar, hapishaneden kurtulmak için Yekta’ya vekalet verecek mi?” sorusunun yanıtı Yargı’nın yeni bölümünde yanıt bulacak.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle bir araya geldiği ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Şükran Ovalı, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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