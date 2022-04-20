Serenay Sarıkaya atipik psikoz hastalığı olan sapığıyla uzlaşmadı! 'Allah katında eş kılındığımızı hissediyorum' diyerek saldırmıştı

Serenay Sarıkaya atipik psikoz hastalığı olan sapığıyla uzlaşmadı! "Allah katında eş kılındığımızı hissediyorum" diyerek saldırmıştı ünlü oyuncuya... Serenay Sarıkaya'nın otomobiline saldırarak evine girmeye çalışan 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sarıkaya; hakkında atipik psikoz yani gerçek dünyadan bağını koparmış kişilik raporu verilen Tayfur Demirtaş ile uzlaşma teklifini reddetti. Bu gelişme üzerine Tayfur Demirtaş hakkında 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma ve tehdit' suçlarından dava açılırken, genç adama akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması talebinde bulunuldu.

Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramıştı. Sarıkaya, polise şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" demişti.



İfadesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen şüpheli, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verilmişti. Yaklaşık 1 ay gözlem altında tutulan şüphelinin, akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.



DOSYA UZLAŞTIRMA SAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine soruşturmaya bakan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, dosyanın Uzlaştırma Savcılığı'na gönderilmesine hükmetti. Serenay Sarıkaya'ya ile halen gözlem altında tutulan şüphelinin avukatına tebligat gönderilerek uzlaşmak isteyip istemediği soruldu.



Soruşturma tamamlandı. Sarıkaya; hakkında atipik psikoz yani gerçek dünyadan bağını koparmış kişilik raporu verilen Tayfur Demirtaş ile uzlaşma teklifini reddetti. Bu gelişme üzerine Tayfur Demirtaş hakkında 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma ve tehdit' suçlarından dava açılırken, genç adama akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması talebinde bulunuldu. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.



HASTANEDE GÖZLEM ALTINDAYDI

Gözaltına alınan Tayfur Demirtaş, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, otomobili tekmeleyen kişinin; geçtiğimiz yıl Serenay Sarıkaya'nın bağlı olduğu Beşiktaş'taki Film danışmanlık şirketini basan 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş olduğunu belirledi.



DAHA ÖNCE DE DANIŞMANLIK ŞİRKETİNİ BASMIŞ

Tayfur Demirtaş'ın, geçtiğimiz yıl ekim ayında, Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel, Ezgi Mola, Erkan Can gibi birçok ünlünün danışmanlığını yapan şirketin Beşiktaş'taki ofisini bastığı ortaya çıktı.



Dış kapıdan villanın bahçesine atlayan Demirtaş'ın, Sarıkaya ile görüşmek istediğini söylediği, küfür ve hakaretler yağdırdığı öğrenildi. Şirketin camlarını kırarak ölüm tehditleri savuran Demirtaş, eline geçirdiği bir metrelik demir küllükle etrafa saldırmış, villa bahçesinde bulunan ve oyunculara ait olan otomobillere zarar vermişti.



O dönem de gözaltına alınan Demirtaş ifadesinde, kendisine Serenay Sarıkaya ile birlikte "Medcezir" dizisinde başrol oynatma sözü verildiğini ancak bu sözün tutulmaması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.



SERENAY'DAN 'KADES' VURGUSU

Yaşadığı üzücü olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarıkaya, "Bu süre zarfında kendimi ne kadar çaresiz hissettiğimi, etrafımdaki sevdiğim insanları koruyamadığım duygusuyla ne kadar kahrolduğumu, sizlere tarif etmem mümkün değil, çok üzgünüm" dedi.



Bu ve benzeri nice hikayeleri her gün bir sürü kadının yaşadığını söyleyen oyuncu, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Şiddet Mücadele ekibindeki herkese, ben ve benim gibi kadınların yalnız olmadıklarını hatırlattıkları için teşekkür ederim. Tüm kadınların telefonunda KADES uygulaması olmalı... Lütfen yükleyin" diyerek, hemcinslerine çağrıda bulundu.



