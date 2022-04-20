. O camiye çikolata yağıyor! Filistinli manken Bella Hadid'in paylaşımı büyük yankı uyandırdı!
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Beyaz Gazete
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O camiye çikolata yağıyor! Filistinli manken Bella Hadid'in paylaşımı büyük yankı uyandırdı!

Filistinli manken Bella Hadid’in Hacı Osman Torun Camii imamının çocuklarla oynadığı teravih treni oyununu sosyal medyada paylaşması büyük yankı uyandırdı. Türkiye’nin her yerinden çocuklar için camiye çikolata, dondurma gönderiliyor

O camiye çikolata yağıyor! Filistinli manken Bella Hadid'in paylaşımı büyük yankı uyandırdı!
Ekleme: 20.04.2022 - 12:01 Güncelleme: 20.04.2022 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Teravih treni her geçen gün büyüyor.

Filistinli manken Bella Hadid'in Hacı Osman Torun Camii imamının çocuklarla oynadığı teravih treni oyununu sosyal medyada paylaşması büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin her yerinden çocuklar için camiye çikolata, dondurma gönderiliyor


O camiye çikolata yağıyor! Filistinli manken Bella Hadid'in paylaşımı büyük yankı uyandırdı!

DİNİMİZİ SEVDİRME ÇABASI
İstanbul 5. Levent'teki Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu'nu artık dünya tanıyor! Mahmut Hoca'nın gelen çocuklara, dinimizi ve camiyi sevdirmek için oynattığı teravih treni oyunu, büyük takdir topluyor. Çocuklarla içli dışlı olan Eroğlu'nun görüntülerini, Filistin davasının öncü savunucularından Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid de paylaştı.

O camiye çikolata yağıyor! Filistinli manken Bella Hadid'in paylaşımı büyük yankı uyandırdı!


ÇOCUKLAR AKIN EDİYOR
Hadid'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle cami dolup taşmaya, sadece 5. Levent'ten değil İstanbul'un her yerinden aileler çocuklarını bu camiye getirmeye başladı. Bu arada Mahmut Hoca'ya destek için Türkiye'nin her yerinde kampanyalar yapılıyor. Kimileri çocuklar için camiye çikolata, cips, dondurma gönderiyor, kimileri de minikler için oyuncak yolluyor.
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