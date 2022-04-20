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Müge Boz tek başına kampta!

Müge Boz, tam bir doğa tutkunu. Önceki gün kızı Vina’yı eşi Caner Erdeniz’e emanet edip arkadaşlarıyla kamp yaptı.

Ekleme: 20.04.2022 - 23:37 Güncelleme: 20.04.2022 - 23:38 / Editör: Ozge Selin
Fethiye’den başlayarak Antalya’ya kadar uzanan Likya Yolu’nu yürüdü. Geceleri çadırda kaldı.

'İLK KEZ TEK BAŞIMA KAMP YAPIYORUM'

“İlk kez tek başıma kamp yapıyorum” diyen Müge Boz, yol üzerindeki köylerde gözleme yaptı, bol bol fotoğraf çekip eşiyle kızına yolladı.

Bu arada yürüyüşe sponsor aldığı kozmetik markası ve üzerindeki dağcı kıyafetlerinin reklamlarını da yapmayı ihmal etmedi.

'BUKALEMUN SEVGİLİM'

Caner Erdeniz eşinin paylaşımlarına “Bukalemun sevgilim, her ortama yakışır” yazdı.

Müge Boz köylü kadınlarla gözleme pişirdi.

Müge Boz tek başına kampta!
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