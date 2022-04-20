. Hatice Gönül'ün panik anları!
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Beyaz Gazete
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Hatice Gönül'ün panik anları!

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, önceki gün Fulya'da arkadaşıyla objektiflere yansıyınca panik yaşadı. Özel bir kliniğe giden Gönül'ün burun ameliyatı geçirdiği ortaya ortaya çıktı. Bandajlarla görüntülenmekten rahatsız olan ünlü isim, muhabirlere sitem etti.

Ekleme: 20.04.2022 - 09:53 Güncelleme: 20.04.2022 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Gökhan Gönül'le 2006 yılında nikah masasına oturan ve mutlu evliliği devam eden Hatice Gönül, geçtiğimiz aylarda tek başına alışveriş yaparken görüntülenmiş ve stili dikkat çekmişti.

Siyahlar içindeki spor tarzıyla dikkat çeken Hatice Gönül, vale noktasındaki aracına binerek alışveriş merkezinden ayrılmıştı.

MUHABİRLERE SİTEM ETTİ

37 yaşındaki Gönül'ün eşi ve çocuklarının annesi Hatice Gönül, önceki gün de bir arkadaşıyla Fulya'da objektiflere yansıdı. Panik olan Gönül, hastanenin otoparkına cipini bıraktıktan sonra yakınlardaki bir kliniğe gitti.

Burun ameliyatı geçirdiği ortaya çıkan iki çocuk annesi ünlü ismin burnundaki bandajlar ve gözaltındaki morluklar dikkatlerden kaçmadı. Yüzündeki bandajlarla objektiflere yansıyınca basın mensuplarına sitem eden Hatice Gönül, 'Bu şekilde çektiniz bari kötü bir şey yazmayın' ifadelerini kullandı.

Hatice Gönül'ün panik anları!

İKİ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK

Öte yandan Gökhan Gönül'ün yıllar önce Ankara'daki trafik kazasında yaralanan bir genç kıza yardım etmesi hayatını değiştirmiş. Hastaneye yetiştirdiği Hatice Hanım'a aşık olup evlenen futbolcu, daha önce verdiği bir röportajda; 'Bugünkü başarımı eşime borçluyum. Allah iyi ki onu karşıma çıkarmış' demişti.

16 yıllık mutlu bir evlilikleri olan Gönül çiftinin Baran ve Kuzey adında iki oğlu bulunuyor. Ünlü ikili, zaman zaman mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle de paylaşıyor.
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