Gonca Vuslateri'den aile itirafı!

Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Twitter paylaşımıyla, çocukluğuna dair bir itirafta bulundu. Paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gonca Vuslateri, Twitter hesabından çocukluğundan bahsedip, anne olmakla ilgili konuştuğu bir dizi tweet paylaştı.



"Kadınlık yalnızca ‘annelik’ değildir” diyen oyuncu, "Hayalim hep koruyucu aile olmak... Ben de epey zorlukla darmadağın bir ailede büyüdüm."



"Okuyan, kültürlü... Ama paylaşamayan, giden, sürgün kimlikler içinde..." ifadelerini kullandı.



"İncirlik’de lojmanda Amerikalı çocuklarla büyüdüm" diye yazan Vuslateri, sözlerine şöyle devam etti: "Klasik, makul tip değildim."



"Dut ağaçlarının tepesinde oturur, ipekböceği, civciv beslerdim. Babam kesmişti birini, unutamam... İstediğim şeyi okumak için küçük yaşta evden gittim."



"Yaprak Dökümü’nü aratmayacak türden hayat hikayeme bakıp, ileride evladım olacak bıcırığa anlatacak dolu dolu anılarım olacak."



"Bu yatırımı yapmak için son döngüdeyim. Gülmek, gülmek, gülmek. Değdi diyebilmek... Hep denemek, hayat böyle..."



