. Ferdi Tayfur'a mahkemeden şok karar!

AKSU Grup Gıda Şirketi, Sarıyer’de bulunan villasının eskiyen istinat duvarını yenilediği Ferdi Tayfur’a "ücretini ödemediği" iddiasıyla açtığı 24 bin 900 TL'lik davayı kazandı.İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde üç yıl önce açılan davaya göre; Tayfur, 2017 yılında villasının eski istinat duvarının yenilenmesi için Lalezar İnşaat Müteahhitlik şirketiyle anlaştı.64 BİN 900 TL FATURA!Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; taraflar arasında anlaşmazlık çıkınca firma işi bıraktı. Duvarın kesim işini yapması gereken Aksu Grup şirketi, işin tamamını yaparak Tayfur’a teslim etti.İstinat duvarının kesim ve yeniden inşası piyasada 100 ila 150 bin TL arasında maliyetlere yaptırılabilirken, şirket Tayfur’a KDV dahil 64 bin 900 TL'lik fatura kesti. 76 yaşındaki sanatçı ise Aksu Grup’un banka hesabına 30 bin TL, işi bırakan Lalezar Müteahhitlik’e de 10 bin TL ödeme yaptı.24 BİN 900 TL ALACAK VE İŞLENMİŞ FAİZ!Ünlü sanatçıdan kalan 24 bin 900 TL'lik ödemeyi alamayan Aksu Grup, İstanbul 19. İcra Müdürlüğü’ne başvurarak, icra takibi başlattı. Ancak Ferdi Tayfur, borcu olmadığını belirterek icra takibini durdurdu.Davanın karar duruşması geçtiğimiz gün görüldü. Ferdi Tayfur’un İstanbul 19. İcra Müdürlüğü’ne yaptığı itirazın iptaline karar veren mahkeme, Aksu Grup’un sanatçı hakkında yaptığı icra takibinin 24 bin 900 TL asıl alacak ve işlenmiş faiziyle birlikte devamına hükmetti.