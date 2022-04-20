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Erdem Baş'ın en mutlu günü!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Seksenler' dizisiyle adından söz ettiren 44 yaşındaki oyuncu Erdem Baş, güzel haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu baba oldu.

Ekleme: 20.04.2022 - 23:25 Güncelleme: 20.04.2022 - 23:26 / Editör: Ozge Selin
Daha önce 'Ayrılsak da Beraberiz', 'En Son Babalar Duyar', 'Papatyam' gibi dizilerde rol alan ve bir süredir Seksenler dizisinde boy gösteren Erdem Baş, 2016 yılında Selvet Su Deniz ile nikah masasına oturmuştu. Çift, Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde kıyılan nikahın ardından dostları için Rumeli Yıldız Hisar Tesisleri’nde eğlence düzenlemişti. Eğlenceye Sarp Apak,​ Necmi Yapıcı,​ Mete Horozoğlu, Hasibe Eren​ gibi ünlü oyuncular da katılmıştı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten müjdeli haber geldi. 44 yaşındaki Erdem Baş ile Selvet Su Deniz, kızları Vera'ya kavuştu. Ünlü oyuncu en özel anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü oyuncu, kızını kucağına aldığı videoya şu notu düştü:

"İlk karşılaşmamız.. Nazım’ın Vera’sı değil artık Erdem’in Vera’sı anılsın... Canım kızım... Bana babalığı nasip eden Allah’a şükürler olsun. Kızıma ve eşime çok teşekkür ederim bana bu duyguyu yaşattığınız için.. Güzel karım ve tatlı kızım, ikinizi de çok seviyorum."

Erdem Baş'ın en mutlu günü!
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