. Alişan, masaj tepkilerine cevap verdi
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Beyaz Gazete
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Alişan, masaj tepkilerine cevap verdi

Alişan'ın, sosyal medya hesabından oğlu Burak'ın 'Survivor All Star'ı izlerken masaj yaptırdığı anları paylaşması eleştirilere neden oldu.

Ekleme: 20.04.2022 - 11:13 Güncelleme: 20.04.2022 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
4 yl önce hayatlarını birleştiren Alişan ile Buse Varol, geçtiğimiz şubat ayında evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları haberleriyle uzun süre gündeme gelmişti.

Evliliklerini kurtaran ünlü çift, ilişkilerinin üzerindeki kara bulutları tamamen dağıtmayı başardı.

Alişan, masaj tepkilerine cevap verdi

2019 doğumlu Burak adında bir oğlu ve 2021 doğumlu Eliz adında bir kızı olan 45 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla tepkilerin hedefi haline geldi.

Burak'ın masaj fotoğrafı olay oldu
2.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından oğlu Burak'ın televizyon karşısında masaj yapılırken görüntüsünü yayınlayan ünlü şarkıcı, gülücük emojisiyle birlikte "Survivor’ı masaj yaptırmadan izleyemez." notunu düştü.

Alişan, masaj tepkilerine cevap verdi

"Yazıklar olsun bana"
Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oğluma sadece ısrar etti diye, yapıyor gibi gösterip bir fotoğrafını çekip hikayeme attım... Maşallah, Afrika'daki çocuklardan tutun da, Ukrayna'daki çocuklara, oradan da ülkemizdeki sorunlara kadar gitmiş yazdıklarınız... Beddualar, küfürler, hakaretler de cabası... 26 yıldır çalışıp yüzlerce bölüm dizi çeken, binlerce konser veren, tv programları yapan birisi olarak 300 TL ödeyip masaj yaptırmam ne garip değil mi? Ne kadar lüks değil mi? Vah vah vah... Alişan oğluna masaj yaptırmış, yazıklar olsun bana nasıl böyle bir şey yaptım..." ifadelerini kullandı.
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