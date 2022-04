Survivor Barış'tan Nagihan'a sert tepki

'Survivor All Star 2022'de sakatlığı bulunan Barış Murat Yağcı, bir süredir parkurlarda mücadele edemiyor. Acun Ilıcalı'nın "Durumun da iyileşme açısından belirsiz. Yarışmaya devam edip etmeyeceğin konusunda üç hafta sonra karar vereceğiz" dediği oyuncu, adada tartışma yaşadığı takım arkadaşı Nagihan Karadere ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Son olarak Yasin Obuz'un veda ettiği Survivor All Star'da yaşanan sakatlıklara geçtiğimiz hafta bir yenisi eklenmişti. Ünlülerde Elif Gören'in mide sorunlarından dolayı yarışmadan ayrılmak istemesinin ardından Barış Murat Yağcı dizinden sakatlanmıştı. Gözler 31 yaşındaki oyuncunun Survivor'daki akıbetine çevrilmişti.



DİSKALİFİYE İÇİN KARAR ANI



Barış'ın sağlık durumu hakkında konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Durumun Türkiye'deki doktorlar tarafından görüşüldü. Değerlendirmelerde geldiğimiz nokta üç hafta boyunca ayağının üzerine basmayacaksın. 'Barış hemen orayı bıraksın ve yarışmayı terk etsin' diye bir durum yok ama bağlarda zedelenme var. Bundan sonrası hocalarla yaptığımız görüşme sonucunda tamamen sana bağlı bir durum. Senin durumun da iyileşme açısından belirsiz. İyileşme ihtimalin de var fakat sonraki süreçte devam edemeyebilirsin. Bunları değerlendirerek istersen ayrılabilirsin, 'Zorlayacağım' dersen devam edebilirsin ya da üç haftanın sonunda devam edip yine bırakabilirsin. Eğer oyunlara çıkamayacak durumdaysan maalesef devam ettirme şansımız yok" diyerek, kararı yarışmacıya bırakmıştı.





"ÜÇ HAFTA BEKLEMENİZİ İSTİYORUM"



Ünlüler takımı yarışmacısı ise "Üç hafta yürüyemeyecek olmak hoş bir durum değil. Ben buraya kazanmayı da, kaybetmeyi de göze alarak geldim. Göze almadığım tek şey pes etmek. Sakatlık yüzünden elenmek istemiyorum. Daha önce basketbol oynadığım için hızlı süreçte toparlayabileceğime inanıyorum. Belki parkurlara bir süre tutunamayabilirim ama Survivor All Star'a tutunmak istiyorum. Hepinizden üç hafta istiyorum. Birleşme ile birlikte bu motivasyonla süreci daha hızlı ve sağlıklı geçirebilirim. Bu durumdan kaynaklı hikayemin bitmesini istemiyorum. Bence asıl hikaye şimdi başlıyor. Önce sizden ve diğer yarışmacılardan iki ya da üç hafta beni beklemenizi istiyorum" açıklamasını yapmıştı.



"YERE YEMEK ATMIŞTI"



Parkurlarda mücadele edemeyen Survivor Barış, yarışmadaki son röportajında, başarılı performansının yanı sıra tartışmalarıyla da adından söz ettiren takım arkadaşı Nagihan Karadere'yi hedef aldı.



Oyuncu, "Uzun süre takımda yoktum. Son olarak Nagihan'la olan ufak diyaloğumuzu hatırlıyorum. Bana 'Hiçbir şey yapmıyorsun. Boş boş geziyorsun' dedi. Nagihan her yerde kendini göstermeye çalışıyor. Tartışacak birilerini arıyor, bir hikaye yaratmaya çalışıyor. Buna yüzde yüz eminim. Bora'nın elendiği konseyde 'Strateji yapılacak' denmişti. Elimde değneklerle o stratejiye yetişememiştim, ne konuştuklarını bilmiyordum. Öğrenmek istediğimde 'Senin gelmene gerek yok. Biz bir karar alacağız, sana haber veririm' demişti. O gün o plan yattı. Takım için strateji yapmaya çalışan kadın daha önce takımdan erzağını ayırıp, yere yemek atmıştı" dedi.



"SEN ZATEN EVDE YOKTUN"



Barış Murat Yağcı, "Takımın strateji yapması konusunda ısrar ediyor. 'Takım için, birlik beraberlik, kemik kadro' diyen kadın... Sen zaten evde yoktun. Böyle bir periyotta hangi hakla insanları strateji yapmaya zorluyorsun? Senin ne haddine orada alfalık yapmaya çalışmak? Ne oldu, strateji yapılmadı ama oyun kazanıyorsunuz. 'Kemik' demeyelim de kılçık! Birkaç kılçık daha var, sonra kemik kadro olacak. Nagihan her yerde, kendini kraliçe zannediyor. Ona çok fazla cevap vermeyeceğim. Allah yolunu açık etsin. Umarım gidebildiği yere kadar gider ama adada huzur arıyorsak bence yakında konseyde adı çıkar" şeklinde konuştu.



ELEME ADAYI KİM OLDU?



Öte yandan Survivor'ın 1 Mart Cuma akşamı yayınlanan bölümünde, 'en iyiler' müacedelesine giden dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı. Ada konseyinde en çok ismi çıkan Ardahan Uzkanbaş, ilk eleme adayı oldu.