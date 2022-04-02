Özge Yağız'ın itirafı çok şaşırttı!

‘Baba' dizisinde Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız açıklamalarıyla dikkat çekti. Ünlü isim, "Kişisel verimliliğimi etkiliyor." diyerek sevmediği şeyi açıkladı. Öte yandan, Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız, kendini duygusal, çalışkan ve doğal olarak tanımladı.

Aktif olarak kullandığı sosyal medyasını arada bir kapattığını belirten Baba dizisinde Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız, MAG dergisine şunları söyledi: "Gezinmek, güncel kalmak güzel oluyor ama arada sosyal medya detoksu yapıyorum. Çok iyi geliyor. Telefona bağımlı kalmayı sevmiyorum, kişisel verimliliğimi etkiliyor.' Genç oyuncu Özge Yağız, kendini ise duygusal, çalışkan ve doğal olarak tanımlıyor.



