. Nursel Köse'den 'Yaşamın Kıyısında' itirafı!
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Nursel Köse'den 'Yaşamın Kıyısında' itirafı!

Şimdilerde 'Üç Kuruş' dizisinde 'Neriman' karakterini canlandıran Nusel Köse, Hülya Koçyiğit'in sunumuyla TRT 2'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Oyunculuğa Almanya’da başlayan 61 yaşındaki sanatçı, kariyeri için en önemli filmlerinden olan, 2007 yılında Cannes Film Festivali'nde yönetmen Fatih Akın'a 'En İyi Senaryo Ödülü' kazandıran 'Yaşamın Kıyısında'ya nasıl dahil olduğunu anlattı.

Ekleme: 2.04.2022 - 15:58 Güncelleme: 2.04.2022 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Hiçbir zaman rolün küçüğüne, büyüğüne bakmadığını dile getiren Nursel Köse, "Rolün, beni sarıp sarmalamasına bakıyorum. Komediyi çok seviyorum. Komedi zor iş ama sinemada o kadar oynayamadım, denk gelmedi. Benim ciddi yapım komediyi siliyor galiba. Yaptığı iş iyi çıkarsa kendimi takdir etmesini de biliyorum. Kendimi seyreden bir insanım. Yanlışlarımı hatalarımı görürüm. Fanlarımla, seyircilerimizle bir araya geldiğimizde, onlarla olan yakınlığa çok önem veririm. Onların fikrine önem veririm" dedi.

"KUDRET ÖMRÜMÜ YEDİ"

2018-2019 yıllarında yayınlanan 'Avlu' dizisinde canlandırdığı 'Kudret' karakteri ile ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Kudret ömrümü yedi, çok ağır bir karakterdi. Bir de uzun vadeliydi. Evde bile eşim bazen 'Kudret gitsin artık ben karımı istiyorum. Nerede Nursel?' diyordu. Ses tonundan, beden dilinden, vücut yapısından, konuşma tarzına kadar hepsi içimdeydi. Benimle haşır neşirdi. Sinemayı kısa bir dönem çekiyorsunuz, bitiyor, vedalaşıyorsunuz ama uzun vadeli işlerde farklı. Bu kadar kötülüğün bir arada olması, bu kadar canavarlığın aynı zamanda olması... Kadınlar hapishanesi kabul günü yapılan, altın günü yapılan, eğlenceli bir yer değil. Oranın koşulları var, orada başka kanunlar, başka kendi koydukları kurallar geçerliydi ve zalim bir kadındı. Güç düşkünü bir kadındı" açıklamasını yaptı.

Köse, Kudret karakterine çalışmak için öncesinde Bakırköy Cezaevine’ne gittiğini söyledi: Birkaç mahkumla sohbet ettim beden diline bakmak için. Bakırköy'e gittiğimizde atölyeleri falan gezdirdiler bize. Bakırköy çok örnek bir cezaevi ve kostüm yapıyorlar, dikiş var, nakış var, resim yapabiliyorlar. Allah kimseyi düşürmesin.

"İKİ SENE İÇİNDE ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR MUSUN?"

Yaşamın Kıyısında (Auf der anderen Seite) filmine dahşl olma süreini anlatan Nursel Köse, "Fatih Akın, benim daha önce oynadığım 'Anam' filminin yapımcısıydı. Bütün filmlerin yapımcısıydı o zamanlar Almanya’da. Anam filminin çekimlerinde bizi ziyaret etmişti. Daha sonra galalarda gördük. Ortak arkadaşlarımız vardı, görüşüyorduk. O hep şaşırıyordu ve bana 'Senin gibi güzel bir kadın niye hep böyle ezik rollerde? Ben farklı rollerde oynatacağım. Bir gün seninle mutlaka çalışacağız' dedi. Aradan zaman geçti ve beni aradı. 'Önümüzdeki iki sene içinde çocuk sahibi olmak istiyor musun?' dedi. 'Yok' cevabını verdim. 'O zaman birlikte çalışacağız. Senin için güzel bir rolüm var' dedi ve Yaşamın Kıyısında filminde oldum. Tuncel Kurtiz ile oynadık. Acayip heyecanlıydım. Filmle birçok ödül kazandık. Bana çok iyi geldi o film, her türlü. Hem Türkiye’de tanınmam açısından, hem dünya sinema platformunda birdenbire olmam, hem de Tuncel Kurtiz gibi oyuncularla oynamam önemliydi" ifadelerini kullandı.

"ANGELINA JOLIE'NİN BRAD PITT'İN YÜRÜDÜĞÜ HALIDA ERTESİ GÜN BEN YÜRÜDÜM"

Film festivallerinin, kırmızı halının, galaların oyuncunun kendisini lanse ettiği, hiç tanımadıkları seyircilerle oldukları önemli platformlar olduğunu belirten sanatçı, "Film festivallerini çok önemli buluyorum, çok ciddiye alıyorum. Cannes Film Festivali’nde bir gün önce Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yürüdüğü halıda, ertesi gün ben yürüdüm" şeklinde konuştu.
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