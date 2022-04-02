. Kenan İmirzalıoğlu'ndan o skandala tepki!
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Beyaz Gazete
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Kenan İmirzalıoğlu'ndan o skandala tepki!

Şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, Etiler’de objektiflere takıldı. Oyuncu, meslektaşı Will Smith’in, Oscar töreninde sunucu Chris Rock’a attığı tokatla ilgili açıklama yaptı.

Ekleme: 2.04.2022 - 14:11 Güncelleme: 2.04.2022 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
Eşi Sinem Kobal ile ikinci kez anne baba olmak için gün sayan Kenan Imirzalıoğlu, önceki gün Etiler’deydi. Ünlü oyuncu, 94'üncü Oscar Ödülleri'nde yaşanan tokat skandalı hakkında konuştu.

"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIM"
İmirzalıoğlu, "Eşi kanser olsa, kemoterapi görüyor olsa anlamaya çalışırım. Will Smith’e hiç yakışmadı. Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Farklı bir tepki gösterilebilirdi" dedi.

Will Smith, Alopesi hastalığı nedeniyle saçları dökülen eşi Jada Pinkett Smith hakkında espri yapan komedyen Chris Rock’a tokat atmıştı.
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