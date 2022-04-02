İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un bebeğinin ismi!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer oğullarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeğinin adı da belli oldu. Ünlü çift, oğullarına "Kurt" adını verecek. Tatlıtuğ'un bir dönem rol aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisinden esinlendiği konuşuluyor.

2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti ilk kez anne-baba olacak olmanın sevincini yaşıyor. 8 aylık hamile olan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un bebeklerine verecekleri isim de ortaya çıktı.





KIVANÇ TATLITUĞ İLE BAŞAK DİZER OĞULLARINA "KURT" ADINI VERECEK



Bu ay sonunda Maslak'ta özel bir hastanede doğum yapacak olan Başak Dizer ve Tatlıtuğ'un bebeklerine de "Kurt" ismini verecekleri ortaya çıktı. Tatlıtuğ'un 2014 yılında Farah Zeynep Abdullah ile başrollerini paylaştığı Kurt Seyit ve Şura dizisinden esinlenerek oğluna bu ismi vereceği iddia edildi.