Burak Deniz'den Deniz Işın sorusuna tepki!

Yönetmen Derviş Zaim’in imzasını taşıyan 'Flaşbellek' filminin özel gösterimi Beyoğlu Soho House’da yapıldı. Davetliler arasında meslektaşı Deniz Işın ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Burak Deniz de vardı.

8 Nisan Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak 'Flaşbellek' için özel gösterim yapan Derviş Zaim, film çıkışında tebrikleri kabul etti.



"UMARIM BİR GÜN AYNI PROJEDE YER ALIRIZ"



Başrol oyuncularından olan Sara El Debuch, Roma’dan gelerek gösterime katıldı. Konuklar arasında yer alan Burak Deniz ise “Filmi çok beğendim. Umarım bir gün beraber aynı projede yer alırız” dedi.



"BURASI YERİ DEĞİL"



Geçtiğimiz günlerde Deniz Işın ile aşk haberleri çıkan oyuncu, bu iddiayı soran muhabirlere sert bir bakış atarak, “Burası yeri değil, daha sonra konuşuruz” diyerek röportajı bitirdi.