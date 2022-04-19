. Zeynep Tokuş'tan olay hareket!
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Beyaz Gazete
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Zeynep Tokuş'tan olay hareket!

Oyunculuğu bırakıp yoga eğitmeni olan Zeynep Tokuş, zor yoga pozlarını sık sık Instagram hesabından paylaşıyor. Zeynep Tokuş son olarak tek elinin üstünde dururken bir yandan da kahve içmeye çalıştı.

Ekleme: 19.04.2022 - 22:03 Güncelleme: 19.04.2022 - 22:06 / Editör: Ozge Selin
Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaştığı Deli Yürek dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Zeynep Tokuş, şimdilerde kameralardan uzak sakin bir hayat yaşıyor. Yayınlandığı dönemde soluksuz izlenen dizi Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş çok uzun zamandır bir projede yer almadı. 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

'HİÇBİR ŞEY ÖYLE BİR GÜNDE OLMUYOR'

Tokuş, bu süreçte harcadığı çabayı da takipçileriyle paylaşmıştı. 44 yaşındaki Zeynep Tokuş, şunları söylemişti; 'İnanın hiçbir şey öyle bir günde olmuyor... Meyve ağacı misal; emek istiyor, su istiyor, güneş istiyor, budanmak istiyor, her şeyden önemlisi zaman istiyor olgunlaşıp meyve vermek için.' 'Nihayetinde bir küçücük tohum her bir meyvesinin içinde de tohum barındıran bir meyve ağacına dönüyor mu dönüyor.'

'Mesela bugüne kadar pratiğimde yüzlerce kez düştüm. Hatta bugün bile kaç kere düştüm bilmiyorum... Ama yeni şeyler denedim ve denemeye devam edeceğim inşallah. Her düşüşüm beni bir başka yere taşıyacak ve ben böyle büyüyeceğim, öğreneceğim gelişeceğim, meyve vereceğim. Yürümeye devam, yolculuğun tadını çıkar.'

'BİTMİŞ KAHVE FİNCANIMI KULLANDIM'

Tokuş, esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını yayınladı. Zeynep Tokuş paylaşımına 'Benden daha da iyi yapacağınıza eminim süper yogiler. Hatta gerçek bir kahveden gerçek bir yudum bile alabilirsiniz. Ben bitmiş kahve fincanımı kullandım' notunu ekledi.

Zeynep Tokuş'tan olay hareket!

Zeynep Tokuş yaptığı paylaşım ağızları açık bıraktı. Tokuş'un tek elinin üstünde kalkarak kahve bardağını ağzına götürmesini görenler 'Yok artık' yorumları yağdırdı.

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