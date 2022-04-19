. Ünlü çift tüm dikkatleri üzerine topladı! Kadir Doğulu kafaları karıştırdı! Neslihan Atagül'den 'hamilelik' yanıtı...
  • USD: 14,63 - 14,65
  • EURO: 15,79 - 15,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü çift tüm dikkatleri üzerine topladı! Kadir Doğulu kafaları karıştırdı! Neslihan Atagül'den 'hamilelik' yanıtı...

İki ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girdi. Geçen yıl yer aldığı dizide 'geçirgen bağırsak sendromu' rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül, rahatsızlığını atlatır atlatmaz eşi Kadir Doğulu ile tatile çıkmıştı. Seyşeller tatilinden dönen çift, önceki gün Yasemin Sakallıoğlu'nun "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" adlı tek kişilik gösterisini izlemeye gitti. Neslihan Atagül'ün karnını okşayan Doğulu'ya "Neslihan Hanım'ın karnını okşadınız, bize bir mesaj mı bu? Hamile mi yoksa Neslihan Hanım?" sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi.

Ekleme: 19.04.2022 - 09:12 Güncelleme: 19.04.2022 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz akşam Yasemin Sakallıoğlu'nun "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" adlı tek kişilik gösterisine ev sahipliği yaptı. Başarılı komedyeni izlemeye gelenler arasında Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti, Burcu Binici gibi ünlü isimler vardı.

"ÇOK KISA BİR SÜRE ŞEHİR DIŞINDA OLACAK"

Gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift "Sağ olsun bizi davet etti, biz de onu kırmak istemedik" dedi. Beraber oynayacakları proje hakkında da konuşan Doğulu, "Zaten uzun süredir sizler ile konuşuyoruz, genel olarak İstanbul'da olacak çok kısa bir süre de şehir dışında olacak" dedi.

Beraber yaptıkları tatilden de bahseden çift "Böyle yerleri gezip görmek bizi çok mutlu ediyor. Güney Amerika'ya da gitmeyi düşünüyoruz, orada bizi seven çok kişi var. Türk dizileri orada çok seviliyor, bizim diziler sayesinde Türkçe konuşuyor birçok kişi" dedi. Röportaj sırasında Neslihan Atagül, hayran hayran eşi Doğulu'ya bakınca muhabirler "Resmen aşk ile bakıyorsunuz, sosyal medyada da bu durumunuz konuşuluyor" demesi üzerine Atagül "Baksanıza nasıl bakmayayım böyle birine?" diyerek eşine olan aşkını haykırdı.

"MUTLULUKLA HABER VERİRİZ"

Röportaj bitimi Atagül'ün karnını okşayan Doğulu'ya "Neslihan Hanım'ın karnını okşadınız, bize bir mesaj mı bu? Hamile mi yoksa Neslihan Hanım?" sorusu yöneltildi. Doğulu ise gülerek "Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz" dedi.
Halk TV'den Pençe Kilit Operasyonu yorumu: CHP ve ortaklarına karşı yapılıyor
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Sultan'ı öldüren çetenin lideri bakın kim çıktı! İnanılmaz detaylar
ABD'li gazetecinin tuzağı ortaya çıktı! Türk askeri operasyonlarını hedef almış! Dikkat çeken FETÖ detayı...
Yunanistan'dan Rusya'ya sert darbe! Yaptırımlar kapsamında Rus tankerine el koydu
Başkan Erdoğan kanser hastası Halime teyzeyle görüştü: 'İhtiyaç durumunda bana ulaş'
Yunanistan'ın Oruç Reis korkusu! Türkiye'nin üstünlüğünü alt etmek için 13 yıllık plan yaptılar
Saldırıya geçen Rus ordusunun hedefindeki dört bölge: Ülke ile bağını kesecekler
İBB'de büyük tehlike! Belediye borç batağında, iflas kapıda
Gençler istedi Başkan Erdoğan yaptı! Cep telefonlarına ÖTV düzenlemesi!
CHP Genel Merkezi’nde kayıp hediye skandalı
İzmir’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 99 şüpheliye gözaltı kararı
Kamudan ihraç edilen FETÖ'cüler CHP desteğiyle örgütleniyor!
Zelenskiy duyurdu: Rusya Donbas için savaşa başladı
Üsteğmen Ömer Delibaş Pençe Kilit operasyonunda şehit düştü
Resul Aydemir Başkan Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu paylaştı: Raptiye rap rap
Bakan Murat Kurum'dan kira müjdesi: ‘Proje 2023’te tamamlanacak’ diyerek duyurdu!
İttifak ortakları arasında şimdi de 'Pençe-Kilit' krizi: PKK'ya kalkan olup Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
Galatasaray ikinci yarıda açıldı! Aslan, Yeni Malatyaspor karşısında moral buldu…
Cristiano Ronaldo, yeni doğan oğlunu kaybettiğini duyurdu
100 bin işçi aranıyor! En çok bu mesleklerde açık var

100 bin işçi aranıyor! En çok bu mesleklerde açık var

Dünyada ses getirecek: Mağara sanılmıştı ama...

Dünyada ses getirecek: Mağara sanılmıştı ama...

Whatsapp müjdeyi verdi: Beklenen özellik nihayet geliyor...

Whatsapp müjdeyi verdi: Beklenen özellik nihayet geliyor...

7 adımda bağışıklık sisteminizi güçlendirin!

7 adımda bağışıklık sisteminizi güçlendirin!

Babasını öldüren Dilara’nın cezası belli oldu: Ağlayarak savunma yaptı!

Babasını öldüren Dilara’nın cezası belli oldu: Ağlayarak savunma yaptı!

Valilik duyurdu! O ilde 15 günlük yasak

Valilik duyurdu! O ilde 15 günlük yasak