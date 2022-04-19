Ünlü çift tüm dikkatleri üzerine topladı! Kadir Doğulu kafaları karıştırdı! Neslihan Atagül'den 'hamilelik' yanıtı...

İki ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girdi. Geçen yıl yer aldığı dizide 'geçirgen bağırsak sendromu' rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül, rahatsızlığını atlatır atlatmaz eşi Kadir Doğulu ile tatile çıkmıştı. Seyşeller tatilinden dönen çift, önceki gün Yasemin Sakallıoğlu'nun "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" adlı tek kişilik gösterisini izlemeye gitti. Neslihan Atagül'ün karnını okşayan Doğulu'ya "Neslihan Hanım'ın karnını okşadınız, bize bir mesaj mı bu? Hamile mi yoksa Neslihan Hanım?" sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi.

Geçtiğimiz akşam Yasemin Sakallıoğlu'nun "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" adlı tek kişilik gösterisine ev sahipliği yaptı. Başarılı komedyeni izlemeye gelenler arasında Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti, Burcu Binici gibi ünlü isimler vardı.



"ÇOK KISA BİR SÜRE ŞEHİR DIŞINDA OLACAK"



Gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift "Sağ olsun bizi davet etti, biz de onu kırmak istemedik" dedi. Beraber oynayacakları proje hakkında da konuşan Doğulu, "Zaten uzun süredir sizler ile konuşuyoruz, genel olarak İstanbul'da olacak çok kısa bir süre de şehir dışında olacak" dedi.



Beraber yaptıkları tatilden de bahseden çift "Böyle yerleri gezip görmek bizi çok mutlu ediyor. Güney Amerika'ya da gitmeyi düşünüyoruz, orada bizi seven çok kişi var. Türk dizileri orada çok seviliyor, bizim diziler sayesinde Türkçe konuşuyor birçok kişi" dedi. Röportaj sırasında Neslihan Atagül, hayran hayran eşi Doğulu'ya bakınca muhabirler "Resmen aşk ile bakıyorsunuz, sosyal medyada da bu durumunuz konuşuluyor" demesi üzerine Atagül "Baksanıza nasıl bakmayayım böyle birine?" diyerek eşine olan aşkını haykırdı.



"MUTLULUKLA HABER VERİRİZ"



Röportaj bitimi Atagül'ün karnını okşayan Doğulu'ya "Neslihan Hanım'ın karnını okşadınız, bize bir mesaj mı bu? Hamile mi yoksa Neslihan Hanım?" sorusu yöneltildi. Doğulu ise gülerek "Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz" dedi.