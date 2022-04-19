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Beyaz Gazete
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Ünlü çift Neymar ile tanıştı!

Eşi Beren Saat ile Neymar'la tanışan Kenan Doğulu, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Ekleme: 19.04.2022 - 09:43 Güncelleme: 19.04.2022 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Fransa Ligue 1'in 32. haftası PSG, sahasında Marsilya ile karşı karşıya geldi. Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, bu maçı izlemek için Paris'e gitti.

Neymar'la buluştular
Ünlü çift, Paris'te PSG-Marsilya maçını izledikten sonra PSG'nin ve dünya futbolunun yıldız ismi Neymar ile bir araya geldi.

Ünlü çift Neymar ile tanıştı!

Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar ile bir araya geldiği anları paylaştı.
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