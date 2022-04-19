. Ünlü çift Neymar ile tanıştı!

Fransa Ligue 1'in 32. haftası PSG, sahasında Marsilya ile karşı karşıya geldi. Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, bu maçı izlemek için Paris'e gitti.Ünlü çift, Paris'te PSG-Marsilya maçını izledikten sonra PSG'nin ve dünya futbolunun yıldız ismi Neymar ile bir araya geldi.Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar ile bir araya geldiği anları paylaştı.