Ünlü çift Neymar ile tanıştı!
Eşi Beren Saat ile Neymar'la tanışan Kenan Doğulu, o anları Instagram hesabından paylaştı.
Fransa Ligue 1'in 32. haftası PSG, sahasında Marsilya ile karşı karşıya geldi. Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, bu maçı izlemek için Paris'e gitti.
Neymar'la buluştular
Ünlü çift, Paris'te PSG-Marsilya maçını izledikten sonra PSG'nin ve dünya futbolunun yıldız ismi Neymar ile bir araya geldi.
Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar ile bir araya geldiği anları paylaştı.
Neymar'la buluştular
Ünlü çift, Paris'te PSG-Marsilya maçını izledikten sonra PSG'nin ve dünya futbolunun yıldız ismi Neymar ile bir araya geldi.
Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar ile bir araya geldiği anları paylaştı.