Seray Sever anne oldu! İkizler dünyaya geldi

2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikâh masasına oturan Seray Sever, bu sabah özel bir hastanede ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Ünlü oyuncu ve sunucu (49), hamilelik haberini, "Çok dua ettik, Allah da nasip etti. Bizimkisi planlı bir süreçti, Allah dualarımızı kabul etti" sözleriyle duyurmuştu.

Daha önce 8 kez tüp bebek tedavisi gören Seray Sever, bugün ikiz bebeklerini kucağına aldı. Altunizade’de özel bir hastanede sezaryen doğum yapan 49 yaşındaki sunucunun kızları sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.



Dün akşam hastane odasında paylaşım yapan Seray Sever ile eşi Eray Sünbül, ikiz kızlarına Sofia ve Alya adını verdi. Seray Sever anne oldu İkizler dünyaya geldi



"ÇOK GÜZEL HABER VERDİNİZ"



Geçtiğimiz aralık ayında Instagram hesabından yayınladığı gönderilerle hamile olduğunu açıklayan Seray Sever, "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi" açıklamasını yapmıştı.



Geçtiğimiz günlerde gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıyan Sever, basın mensuplarının, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer'in oğullarının doğduğunu söylemesi üzerine çok sevinmişti.



'HER ŞEY BOĞAZIMA DÜĞÜMLENİYOR'



Kurt Efe'nin dünyaya geldiğini öğrenen ünlü sunucu, "Çok güzel haber verdiniz, iyi ki söylediniz. Benim ikizlerime kavuşmama da bir hafta kaldı, çok heyecanlıyız” açıklamasını yapmıştı.



"HAMİLELİK BU KADAR MI YAKIŞIR BİR İNSANA"



Son olarak 'Doya Doya Moda' adlı programda jüri üyeliği yapan ünlü isim, vücudunu saran kırmızı elbisesi ile karnı burnunda çekilen bir videosunu 471 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamıştı.



Sosyal medya kullanıcılarıbıb yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede 100 binden fazla beğeniye ulaşırken; Sever'e "Çok güzel bir anne oldunuz, tadını çıkarın", "Hamilelik bu kadar mı yakışır bir insana" ve "Maşallah sana ve kızlarına" şeklinde yorumlar yapılmıştı.