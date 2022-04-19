Rapçi Murda'ya 4 yıl 2 ay hapis

Şarkılarında "uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" iddiasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan şarkıcı Murda, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Murda lakaplı şarkıcı Mehmet Önder Doğan, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.



HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI



Kliplerinde ve şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirici ifade ve içerik kullandığı iddia edilen, "Duman", "Pahalı" ve "Eh baba" isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği belirlenen 'Murda' lakaplı Hollanda uyruklu Rap şarkıcısı Önder Doğan, geçtiğimiz sene havalimanında gözaltına alınmıştı. Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesinden işlem yapılarak adliyeye sevk edilen rapçi, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.



10 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ



Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesi uyarınca 'Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini talep etti.



