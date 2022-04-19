. K-Pop yıldızı müslüman oldu!
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K-Pop yıldızı müslüman oldu!

K-pop yıldızı Daud Kim son paylaşımlarıyla gündem oldu. 2019 yılında Müslüman olduğunu açıklayan Daud Kim, Umre'ye gitti. Ünlü isim paylaşımında "Nihayet Mekke'ye geldim" dedi.

Ekleme: 19.04.2022 - 09:36 Güncelleme: 19.04.2022 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Traxx adlı grubun üyesi Daud Kim paylaşımlarıyla gündemde. Müslüman olduktan sonra Youtube videolarıyla öne çıkmaya başlayan Kim'in gerçek adı Jay Kim. Jay Kim, Müslüman olduktan sonra adını Daud Kim olarak değiştirmişti.

K-pop yıldızı Daud Kim, 2019'da Müslüman olduğunu açıklamasından bu yana ilk kez umreye gitti. TraxX adlı grubun üyesi olan Kim, YouTube'da Güney Koreli müslümanların deneyimlerini aktardığı videolarıyla biliniyor.

"Dünyanın en şanslı kişisi" olduğunu düşünen şarkıcı, Instagram hesabında ziyaretinden fotoğraflar paylaştı. K-pop yıldızı "Nihayet Mekke'ye geldim. En şanslı kişi benim çünkü Allahu Teâlâ beni seçti ve beni buraya getirdi" dedi.

K-Pop yıldızı müslüman oldu!

"TÜM MÜSLÜMANLAR İÇİN DUA ETTİM"
Tüm Müslümanlar için dua ettiğini söyleyen Kim, "Bu fırsat için minnettarım" diye ekledi.

Herkesin ramazan ayını kutlayan şarkıcı ayrıca, "Allah'a şükürler olsun, dünyanın en kutsal şehrine gelme şansını verdiğin için teşekkür ederim. Bütün Müslümanlar için dua ettim. Allah günahlarımızı bağışlasın. Dualarımızı kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Dinini değiştirdiği için hedef alındığını belirten Kim bunun ironik olarak "inancını güçlendirdiğini" söylemişti.
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