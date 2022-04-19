. Ece Erken'den ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında olay itiraf: 'Eşime ait olan evi...'
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Beyaz Gazete
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Ece Erken'den ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında olay itiraf: 'Eşime ait olan evi...'

Ece Erken'den ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında gelen itiraf gündeme bomba gibi düştü. Ece Erken'in 7 aylık eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Yaptığı son açıklamada eşinin evinin izinsiz kiraya verildiğini duyuran Ece Erken bakın neler söyledi.

Ece Erken'den ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında olay itiraf: 'Eşime ait olan evi...'
Ekleme: 19.04.2022 - 12:51 Güncelleme: 19.04.2022 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş kulübünün eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatının ardından sunucu Ece Erken, eşinin evinin izinsiz kiraya verildiğini iddia etti.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatının ardından zor günler geçiren Ece Erken, eşinin evinin izinsiz kiraya verildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren ünlü sunucu, "Kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar" dedi.

"İfşa olacaklar"

Tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren ünlü sunucu, "Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse, en az katiller kadar ifşa olacaklar! Ama hayat ne garip, bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız." mesajını paylaştı.

Ne olmuştu?

Ece Erken'in (43) geçen yıl haziranda nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), iki ay önce yaşamını yitirmişti. Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'deki bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramıştı.

"Her şey ortaya çıkacak"

Ece Erken, daha önce de sosyal medya hesabından eşinin adını kullanıp çek yazanlara seslenmişti:

Rahmetli eşimin boş çekini alıp, sonradan doldurmak…. Rahmetli eşime borcu varken alacağı varmış gibi göstermek… Bu çeki yazan şerefsizler yüzünden katledilmesine sebebiyet veren; sebep olan, vicdanen yaşamaması gereken en büyük şerefsiz… Seninle ilgili daha gerçekler çıkmamışken ki her şey ortaya çıkacak inşallah… Allah’ın adaletine ve yargıya güveniyorum.

"Ölmeyecek kadar yaralıyım"

Ece Erken, eşinin vefatının 40'ıncı gününde de Instagram'dan yaptığı paylaşımla duygularını dile getirmişti. Mahmutyazıcıoğlu ile mesajlarının bir kısmını yayınlayan Erken, "Ölmeyecek kadar yaralıyım!" ifadelerini kullanmıştı.

Ece Erken, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Büyük bir sınavdayım"

15.01.22 yazışmamız, Dubai'ye yanıma geldiği sabah... Ve bugün canım Şafak'ımın 40'ı... Sabahsız geceler, her günün tekrarı, sadece aynı acıyı yaşayanların anlayacağı 40 gün... Ölmeyecek kadar yaralıyım, Allah'ım kimseye yaşatmasın. Eşimi toprağa verdiğim gün nasılsam öyleyim, bakımsız! Ne giydiğim, nasıl göründüğümün önemi olmadığı sadece eşime dua edeceğim bir gün... Nefesi o kadarmış benim güzel yüzlümün, hiç hak etmediği şekilde kaybettim ve onu çok sevdiğim için biliyorum ki büyük bir sınavdayım. Allah bana 'kaldıramayacağımdan fazla yük yüklemez' diyerek inanıp, yoluma öyle devam ediyorum. Oğlumla her zamankinden daha fazla ilgileniyorum, birçok eşini, yakınını kaybedenle görüşüyorum, mesajlaşıyorum, onlarla güçleniyorum ve iyileşiyorum... Hepsine buradan teşekkür ederim. Her insan bazen dökülür lakin mevsimi gelince Allah yeniden toparlar, toparlayacağım inşallah. Şafak oğlumun baba yokluğunu giderirken; benim için de eşten, sevgiliden öte ailemdi. Merhametli, vicdanlı, mükemmel bir baba, iyi bir evlat ve fedakar bir eşti. Hala yaptığı yardım ve iyilikleri duyup, onunla gurur duyuyorum.
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