. Danilo Zanna eşini bu yüzden boşamış! Sarmaş dolaş yakalandı yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Seyahat amacıyla Türkiye’ye gelen İtalyan Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenmişti. Çift, 2013'te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına almıştı. Masterchef Türkiye ile ünlenen Danilo Zanna, programdaki ekürisi Somer Sivrioğlu gibi şöhreti bulunca eşinden boşanmıştı. Danilo Zanna boşandığında aldatma dedikoduları çıkmıştı. Zanna'dan aylar sonra gelen sevgili fotoğrafı boşanmanın sebebini ortaya koydu.Çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle önce evlerini ayırmış, sonrasında ise geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı.Boşanma sonrası keyifli tavırları dikkat çeken Zanna ise kendisini bekleyen basın mensuplarına, “Güzel. Üzüldüm. Her şey yolunda” demişti.Zanna'nın avukatı Altın Mimir ise, "Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için her zaman bir arada olacaklar" diye konuşmuştu.Bir süredir özel hayatı merak konusu olan Danilo Zanna'nın, yeni sevgilisiyle çekilmiş pozları magazin gündemine yansıdı.