Bella Hadid İstanbul'daki camideki 'Teravih treni' görüntülerini paylaştı

İstanbul 5. Levent’teki Hacı Osman Torun Camii'ndeki çocuklarla oynayan imamın görüntülerini, Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, Instagram hesabından paylaştı.

stanbul 5. Levent’teki Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu'nun, çocuklarla 'teravih treni' adı verdiği oyunu oynaması büyük beğeni toplamıştı.



Çocuklarla içli dışlı olan Eroğlu'nun görüntüleri bazı kimseler tarafından eleştirilmişti.



BELLA HADİD CAMİDEKİ O GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI



Filistin davasının öncü savunucularından biri olan Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid ise resmi Instagram hesabından o görüntüleri paylaştı.