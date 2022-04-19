Bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Yapımcı Andre Lemmers ile 7 aydır birlikte olan ve bu birlikteliğinden bebek bekleyen Adriana Lima cinsiyet partisi düzenledi. Ünlü modelin bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Eski Victoria's Secret meleklerinden Adriana Lima, yedi ay önce yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima ayrılığın ardından yeni sevgilisi ile basında boy göstermeye başlamıştı.



Lima, yapımcı Andre Lemmers ile ilk kez geçen yıl eylül ayında düzenlenen 78'inci Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya çıkmıştı. O günlerde aldığı kilolarla dikkat çeken Lima'nın hamile olduğu ileri sürülmüştü. Adriana Lima'nın karın bölgesinde toparlanan fazlalıklar nedeniyle 'hamile' olabileceği yönündeki dedikodular ortaya atılmıştı. Ancak ünlü model, hakkında çıkan haberlerle ilgili suskunluğunu korumuştu.



ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLACAK



Tüm bunların ardından Brezilyalı model, geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurmuştu. Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya göstermişti. Testte ise "hamile" kelimesi görülmüştü.



BEBEĞİN CİNSİYETİNİ BÖYLE DUYURDU



Üçüncü kez anne olmak için gün sayan 40 yaşındaki Adriana Lima'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Lima ile Lemmers cinsiyet partisi düzenledi. Çocukları Valentina, Sienna ve sevgilisi ile kamera karşısına geçen Adriana Lima, o anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımda erkek bebeklerinin olacağını öğrenen ünlü çiftin mutluluğu, objektiflere böyle yansıdı. Adriana Lima'nın gönderisine, hayranları tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.



