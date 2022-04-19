. Ayşecan Tatari'den romantik kutlama!
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Ayşecan Tatari'den romantik kutlama!

'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017'de kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuştu. ATV'de ekrana getirilen Destan dizisinde Batuga karakterine hayat veren Edip Tepeli, yeni yaşına girdi. Ayşecan Tatari, sosyal medyadan romantik bir mesaj paylaştı.

Ekleme: 19.04.2022 - 21:49 Güncelleme: 19.04.2022 - 21:51 / Editör: Ozge Selin
2017 yılında New York'ta nikah masasına oturan Ayşecan Tatari ile kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli, 2019'da kızları Müjgan'ı kucağına aldı.

'Çocuklar Duymasın' dizisinde hayat verdiği 'Duygu' karakteriyle hafızalarda yer edinen Ayşecan Tatari, şimdilerde ATV'de yayınlanan Destan dizisinde Batuga ile izleyici karşısına çıkan Edip Tepeli'nin yeni yaşını kutladı.

Tatri, 33 yaşına giren eşi Tepeli'nin doğum günün sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Tatari, paylaşımında şu ifadelere yer verdi...

"Nasıl ya ben her günümü seninle geçiriyorum bu kadar senedir?"

"Birbirimizi bulmuşuz da hayatımızı beraber geçirmeyi seçmişiz... Ne yapmışım da başıma bu gelmiş? Nasıl bir şans bu?"

Ayşecan Tatari'den romantik kutlama!

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