Sezer Öztürk davasında mütalaa verildi

Eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşlarının yol verme kavgasıyla başlayıp bir kişinin ölümü ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili hakkında dava açılan futbolcunun yargılanmasına devam edildi. Verilen savcılık mütalaasında, ünlü futbolcunun 23 yıl 9 ay hapsi istenirken mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Öztürk, konuşmak istemediğini belirtti.

Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde Halil İbrahim S. (24), babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla mangala gittiği esnada olay yerine gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk'le arkadaşları arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk olay yerinden uzaklaşırken kavga sonucu ise Halil İbrahim S. hayatını kaybederken 4 kişi yaralanmıştı. Olaydan sonra kayıplara karışan Sezer Öztürk hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası firari futbolcu, Artvin Hopa'da bir kamyonetin arkasında yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanarak tutuklanmıştı. Ünlü futbolcuya 37 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



'ÇOCUĞUM YORGANIN ALTINDA SAYIKLIYOR'



İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç SEGBİS sistemiyle bağlanırken müştekiler ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada maktul Halil İbrahim S.'nin eşi Bahar S. sonuna kadar şikayetçi olduğunu söylerek 'Asıl mağdur ben ve çocuğumdur. Eğer o gün bu şahıslar eşime rastlamasaydı eve gelip bizi öldüreceklerdi. Benim çocuğum geceleri yorganın altında sayıklıyor' şeklinde konuştu. Müşteki Bahar S.'nin avukatı da sanıkların maktulü öldürme kastıyla hareket ettiklerini belirterek cezalandırılmalarını talep etti.



SAVCI MÜTALAASINI VERDİ



Duruşmada verilen savcılık mütalaasında, olay günü Suriye uyruklu kişilerin adres sormasıyla maktulün aracını durdurup yol tarif ettiği, bu esnada aracıyla gelen Sezer Öztürk ve maktul arasında yol verme konusundan tartışma çıktığı, ardından sanık Ömer Genç'in havaya ateş açtığı, ardından mağdurları bıçakla yaraladığı, ardından Sezer Öztürk'ün bijon anahtarını kamyonete doğru savurduğu, ve müşteki Metin A.'nın bu nedenle yaralandığı, ardından evlerine giden sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç'in yeniden evden çıkınca karşı tarafla karşılaştığı ve Sezer Öztürk'ün maktulün arka tarafından hedef gözeterek ateş açtığı aktarıldı.



BAZI EYLEMLERİNDEN BERAATLERİ İSTENDİ



Mütalaada, sanık Ömer Genç'in Duran G.'ye yönelik eylemine ilişkin delil tespit edilemediğinden beraat etmesi, sanık Sezer Öztürk'ün Metin A.'ya yönelik 'Mala zarar verme' suçundan yargılanması yapılmasına rağmen Metin A.'nın şikayetçi olmaması sonucu düşme kararı verilmesi, sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç'in 'Silahla tehdit' suçundan beraat etmeleri talep edilirken çeşitli suçlardan ise cezalandırılmaları talep edildi.



ÜNLÜ FUTBOLCUNUN 24 YIL HAPSİ İSTENDİ



Aynı zamanda mütalaada tutuklu sanık Sezer Öztürk'ün 'Haksız tahrik altında kasten öldürme', 'Haksız tahrik altında iz bırakacak şekilde silahla kasten yaralama', '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından toplamda 13 yıl 5 aydan 23 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istendi.



DİĞER SANIĞA İSE 14 YIL HAPİS CEZASI TALEBİ



Tutuklu sanık Ömer Genç'in 'Haksız tahrik altında kasten öldürme', 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması', 2 kişiye yönelik 'Silahla kasten yaralama' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından toplamda 14 yıl 6 aydan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken sanık tutuksuz sanık Duran Genç'in ise Sezer Öztürk'e yönelik eylemi nedeniyle 'Silahla kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.



SAVUNMA YAPMAK İSTEMEDİ



Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Sezer Öztürk, avukatıyla görüşüp savunmasını yapacağını belirterek 'Ben ifadelerimi tekrar ederim. Savcı mütalaasına karşılık bir şey demek istemiyorum. Eğer karar duruşması olacaksa huzura gelmek isterim. Rahatsız olduğum için SEGBİS ile bağlandım' ifadelerini kullandı.



Ünlü futbolcunun avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını, delil karartmak gibi bir çabalarının olmadığını, bugüne kadar saygılarından sustuklarını, olayın meşru müdafaa sınırları içnde kaldığını söyleyerek müvekkilinin tahliyesini istedi.



TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK



Duruşma sonu mahkeme, tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç'in tahliye taleplerinin ayrı ayrı reddine karar vererek tutukluluk hallerinin devamına ve sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine hükmederek davayı erteledi.



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