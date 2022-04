. Rıza Kocaoğlu imajını değiştirdi

Kuzey Güney, İçerde, Çukur, Ya İstiklal Ya Ölüm gibi rol aldığı yapımlarda canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan, Çukur dizisindeki 'Aliço' rolüyle gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Rıza Kocaoğluson paylaşımıyla dikkat çekti.Rıza Kocaoğlu, 1 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla görenleri şaşırttı.İmaj değiştiren Rıza Kocaoğlu bambaşka bir görünüme kavuştu.Uzun süredir kısa saçlı haliyle ekranlarda boy gösteren Rıza Kocaoğlu, hayranlarının her zaman görmeye alışık olduğu halinden oldukça farklı bir görünüme kavuştu.Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'la başrollerinde yer aldığı 'Another Self' dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Rıza Kocaoğlu, uzun saçlı ve sakallı halini takipçileriyle paylaştı.İşte Rıza Kocaoğlu'nun son imajı...