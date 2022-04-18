. Nurgül Yeşilçay sahnede bayıldı!
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Nurgül Yeşilçay sahnede bayıldı!

Geçtiğimiz aylarda sette kendi kullandığı araçla kaza geçiren 45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, 'Bir Barda Bir Gece' isimli tiyatro oyununun önceki günkü gösteriminde talihsizlik yaşadı. Ünlü isim, oyunun ilk dakikalarında bir anda yere yığıldı.

Ekleme: 18.04.2022 - 10:02 Güncelleme: 18.04.2022 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Nurgül Yeşilçay'ın, bir polisi canlandırdığı ‘Son Nefesime Kadar’ dizisinin setinde, sahne gereği gördüğü suçluyu yakalamaya çalışırken kaza yaptığı ortaya çıkmıştı. Rol arkadaşına arkadan hafif bir şekilde çarpan Yeşilçay, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir ağaca çarpmıştı.

Bir süredir sosyal medyadan uzak olan oyuncu, bir hafta önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatler üzerine çekmişti. Çektiği bir selfie'yi yayınlayan sanatçı, yazdığı mesajla sevenlerini endişelendirmişti.


"AĞZIMA, ÇENEME DİKİŞLER ATILDI"

Kaza geçirdiğini açıklayan Yeşilçay, "Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir Kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek! Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen" ifadelerini kullanmıştı.

"HEM DİREĞE HEM AĞACA ÇARPTIM"

Ardından sağlık durumu hakkında bilgi veren Yeşilçay, "Talihsiz bir kazaydı. İzleri hala geçmedi. Normalde otomobil kullanmayı seven birisi değilim. Kullanmak zorunda kaldım. Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek" demişti.


Nurgül Yeşilçay sahnede bayıldı!


Bir süredir Afra Saraçoğlu'yla beraber sahnelediği 'Bir Barda Bir Gece' isimli tiyatro oyunu ile izleyici karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, sahnede yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkuttu.

Yeşilçay, oyunun önceki gün DasDas'ta saat 17.00'deki gösteriminde baygınlık geçirdi. Yoğun iş temposuna dayanamayan oyuncu, performansın ilk dakikalarında bir anda yere yığılınca, hemen kulise götürüldü. Yoğun iş temposuna dayanamayan oyuncu, performansın ilk dakikalarında bir anda yere yığılınca, hemen kulise götürüldü.


Nurgül Yeşilçay sahnede bayıldı!

YEŞİLÇAY'IN SAĞLIK DURUMU

Tiyatroseverlerin şoka girdiği anlardan hemen sonra ara verildi. Mekandaki sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan oyuncunun, tansiyonunun düştüğü ortaya çıktı. Yeşilçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, oyunun iki günlük gösterimleri tedbir amaçlı ileri bir tarihe ertelendi.

Öte yandan Nurgül Yeşilçay ve Afra Saraçoğlu’nun rol aldığı ‘Bir Barda Bir Gece’ oyunu, geçtiğimiz hafta İngiltere’nin başkenti Londra’daki Millfield Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali’nde sahnelenmişti.,

Daha sonra şehri gezen ikiliye, Yeşilçay’ın sevgilisi Necati Kocabay ve oğlu Osman Nejat Özer de eşlik etmişti.

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