. Nisa'dan Barış'a şoke eden sözler!
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Nisa'dan Barış'a şoke eden sözler!

Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar üçüncü dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. Kazanan takım ise Ünlüler oldu. Dokunulmazlık oyununda Nisa'nın Barış'a söyledikleri ise damga vurdu.

Ekleme: 18.04.2022 - 09:39 Güncelleme: 18.04.2022 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Survivor All Star'da ekrana gelen son bölümde yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele ettiler. İlk iki oyunu kazanan Ünlüler takımı üçüncü dokunulmazlığı da kazandı. Ünlülerin dokunulmazlık kazanması nedeniyle Gönüllüler bir eleme adayı daha çıkardı. İlk eleme adayı Evrim, ikinci eleme adayı Ayşe olmuştu. Üçüncü eleme adayını belirlemek için yarışmacılar ada konseyine geldi. Ada konseyinde Nisa ve Barış arasında gergin anlar yaşandı.

BARIŞ KONSEYDE AÇIKLAMA YAPTI

Survivor 2020'de mücadele eden ve yarışma bittikten sonra Barış'la 6 ay aşk yaşayan Nisa, oyun sırasında Barış'ın oyunu kaybettikleri için gözyaşlarına boğulan Yağmur ve Sude'nin yanına giderek teselli etmesiyle çılgına döndü.

Nisa Bölükbaşı, "Çıldıracağım. Barış, kadınları döven insan, ağlatan insan, şu an ne yapıyor? Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullandı. Bir süredir sakatlık yaşayan ve parkura yeni dönen Barış Murat Yağcı ise ada konseyinde bu sözlere yanıt verdi.

"MÜMKÜNSE BENİ GÖRMEMEYE ÇALIŞSIN"

Barış, konseyde yaptığı açıklamada, "Yarışmanın çok eşiğinden döndüm. Şu an mutluyum ama hedef değiştirdim. Bundan sonraki tüm mücadelem bana destek olanlar için olacak. Her şey çok güzeldi. Benim kafama takılan soru işareti var. Oyun sonu Sude ile Yağmur'du sanırım, ağlıyorlardı. Aslında birçok yarışmacının yanına gittim. Tabii bazı şeyler duydum. Nisa, benimle alakalı daha önce bir şeyler söylemişti. Benimle alakalı yerli yersiz, 'kadınları döven, kadınları ağlatan adam şov yapıyor' ifadesini kullanmış" dedi.

Ünlü isim, sözlerine; "Ben her şeye saygı duyuyorum. Benim kadınları ağlattığımı ya da dövdüğümü neye dayanarak ima ettiğini çok merak ediyorum. Gerçekten benimle alakalı hiçbir şey düşünmesin, söylemesin. Mümkünse beni görmemeye çalışsın. Çünkü ben öyle yapıyorum" diye devam etti.

"EL KALDIRMIŞLIĞI OLDU"

Nisa, Barış'a cevap olarak, "Aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Kendisi de biliyor. O an orada içimden gülmek geldi. O yüzden şu an bir şey demek istemiyorum. Ben de görmezden geliyorum merak etmesin. O kadar kez ağladım ve evimde kapandım o kadar şey oldu ki... Bu konulara girmeye hiç gerek yok." yanıtını verdi.

Acun Ilıcalı'nın 'Barış seni dövdü mü?' sorusu üzerine Nisa, "El kaldırmışlığı oldu. Ağlayan kadını teselli etmeye gittiğini gördüğümde bana komik geldi. Kızlarla da bunu konuştum zaten" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Nisa'nın Evrim'e "Eski kız arkadaşını sokak ortasında dövdü" dediği de ekranlara yansıdı. Bu sözler karşısında Barış ise "Kadınları dövdü deyip, el kaldırdı oluyor" ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Eski sevgililer arasındaki gerginlik sonrası haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu. Gönüllülerin oylamasının ardından Yağmur'un 5 oy aldığı oylamada 6 oy ile Nisa Yokluk Adasına giden üçüncü isim oldu.
ESKİ AŞIKLAR BİRBİRİNE GİRMİŞTİ

Öte yandan Survivor'da geçtiğimiz aylarda Nisa Bölükbaşı, Barış ile Yağmur arasında yaşanan gerginliğe karışmıştı. Yağmur Banda'nın, "Takım arkadaşlarından hiçbiri bunu yapmıyor" serzenişine Barış, "Hiç muhatabım değilsin" diyerek tepkili bir cevap vermişti.

Bunu duyan Survivor Nisa Bölükbaşı ise Yağmur'a seslenerek, "Onun seviyesine düşme" çağrısında bulunmuştu. Yağcı ise "Kim söyledi onu?" diyerek tartışmanın fitilini ateşlemişti.
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