. Hadise'den sürpriz paylaşım!
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Beyaz Gazete
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Hadise'den sürpriz paylaşım!

Bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığında olan Hadise, müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı. Ünlü şarkıcı, Dinçerler'in kardeşiyle birlikte çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ekleme: 18.04.2022 - 10:14 Güncelleme: 18.04.2022 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Hadise, geçtiğimiz ocak ayında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul ettiğini duyurmuştu. 36 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı ve "Bizim bölümümüz başlasın" notunu düştüğü video ile magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olmuştu.

KONSERDE NİŞAN FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI

15 Mart'ta aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Nişan töreninden görüntü sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalatan popçu, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda verdiği konserde hem sevenlerine hem de nişanlısına sürpriz yapmıştı.

Sahneye getirilen tabureye oturan Hadise, Mehmet Dinçerler için Sam Smith’in 'Lay Me Down' şarkısını seslendirmiş, bu sırada dev ekrana ünlü çiftin nişanından kareler yansıtılmıştı.

Hadise'den sürpriz paylaşım!

"DÜŞMEKTEN KORKMA"

Konserin ikinci yarısında Hadise’nin özel olarak hazırlattığı video da dev ekranda yer almıştı. Şarkıcı, metnini kendi yazdığı videoda sevenlerine, “Düştüysen kalk. Düşmekten, koşmaktan, yürümekten korkma. Kendini sev. Dans et, eğlen, ağla, gül, mutlu ol, mutsuz ol; hayat böyle bir şey. Ne olursa olsun kendini sev ve yürü" diye seslenmişti.

"YÜRÜYÜŞÜ ÇOK SEVİYORUZ"

Nikâh masasına oturmak için gün saydıkları konuşulan ünlü çift, geçtiğimiz akşam yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Hadise, basın mensuplarının “Son günlerde sizi sürekli yürürken görüyoruz. Düğün için form mu tutuyorsunuz?” sorusuna, gülerek “İster istemez tabii. Mehmet de ben de yürüyüşü çok seviyoruz, o yüzden beraber yürüyoruz" yanıtını vermişti.

"KİMSEYİ İLGİLENDİRMİYOR"

Evlilik öncesi imam nikâhı yaptıkları iddia edilen ikili, bu yöndeki soruları yanıtsız bıraktı. “Böyle özel konulara hiçbir zaman cevap vermedim, vermem de” diyen şarkıcı, evlilik tarihi ve yeri ile ilgili sorulara ise “Kimseyi ilgilendirmiyor” ifadelerini kullanmıştı.


Hadise'den sürpriz paylaşım!

"EN TATLI RUHA MUTLU YILLAR"

Tüm bunların ardından Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise'den sürpriz bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz aylarda Dinçerler'in kardeşi Tuğba'nın düğününe katılan ve müstakbel görümceleriyle bol bol eğlenen 36 yaşındaki şarkıcı, nişanlısı Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin doğum gününü paylaşımla kutladı.

Hadise, görümcesiyle ilk olan bu karesine; "Happy birtday to the sweetest soul" (En tatlı ruha mutlu yıllar) notunu düşerek takipçilerinin beğenisine sundu.


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