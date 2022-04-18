. 'Frikik vermekten tedirgin olurum!'

Öykü Gürman, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Şarkıcının yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlandığı nişanlısı Fatih İçmeli de Gürman'ı en ön masadan izledi.Yoğun istek üzerine ikinci kez aynı otelde sahne alan Gürman, "İkinci kez burada sahne alıyorum, yoğun istek üzerine... Geçen sahnede bin kişilik izleyici kitlesi vardı. Sahneden inip, tekrardan çıkmak zorunda kaldım. Bu ben konservatuarda okurken, lisede ya da üniversitede başıma gelen bir şeydi, bis yapmak. Mesleki hayatımda uzun zaman sonra oldu diyebilirim. Kulaklığımı çıkarıyorum, bornozumu giyiyorum. Terlediğim için kuliste soluklanmak istedim. Çatal ve kaşık sesleri, 'bir daha, bir daha' duyunca, 'Bir şey mi oldu, dışarıda bir anlaşmazlık mı oldu?' dedim. Meğer beni çağırıyorlarmış, tekrardan çıktım. Bu sefer de Karadeniz türküleriyle tekrardan buluştuk seyircimizle" diye konuştu.Öykü Gürman: Frikik vermekten tedirgin olurumYeni single müjdesini veren Gürman, "Ayaz Geceler şarkısını Burhan Çaçan, 1990'da meşhur etmişti. Bizim kuşak daha iyi biliyor, gençler de adapte oldu şarkıya. Güzel tepkiler alıyorum. Böyle nameli arabesk vokal tekniğini çok seviyorum; onu biraz daha flamenko gırtlağıyla birleştirip, kendime göre bir ritim arenjesiyle birlikte okuyorum... Arabeskten popa, türkülerden sanat müziğine Azeri şarkılara kadar geniş bir repertuvar var" dedi.Arabesk okuyan popçuları beğendiğini söyleyen Gürman, "Ben Merve Özbey'i çok beğeniyorum. Simge Sağın'ı çok beğeniyorum. Son olarak 'Sen Affetsen Ben Affetmem'i Gülşen söyledi, çok koşuma gitti" ifadelerini kullandı.'Bergen' filminde Zeynep Farah Abdullah'ın kendi sesiyle Bergen şarkılarını yorumlamasıyla alakalı konuşan şarkıcı, "İçinde bulunduğum projelerde şarkı söylemeyi çok seviyorum, şarkıcı olduğum için... Herhangi bir karakteri canlandırırken de o dizinin herhangi bir bölümünde bir şarkıya yer vermek çok hoşuma gidiyor. Söz konusu olan biyografi olduğu için dediğiniz gibi bu tartışma konusu yarattı. Bunu şöyle toparlayabiliriz bence, emeğe saygı duymak lazım. O yıllarda Bergen'in söylediği tarz herkesin kabul gören bir vokaldi" şeklinde konuştu.Son dönemdeki sanatçı arkadaşlarının iddialı sahne kıyafetleriyle alakalı da konuşan Gürman, "Herkes istediğini giymekte özgür" dedi."Sahne kıyafetlerini cesur ve iddialı bulmuyor musunuz?" sorusuna şarkıcı, "Elbette cesur. Eğer sahneye çıkan kişi kendisini öyle mutlu hissediyorsa ve kendisini öyle daha iyi ifade edebildiğine inanıyorsa, bunun içinde bir emek harcamışsa... Bunun için estetik bir kaygı var. Estetik de güzel demek, dolayısıyla ben bunu çok yanlış bulmuyorum. Gülşen çok üreten biri, söz ve müziklerini kendisi yapan biri yıllardır. Ben ona çok saygı duyuyorum, önemli olan bu. Çünkü o üreten biri. Kendisini nasıl ifade etmek istiyorsa, öyle. Çok da güzel bir şekilde taşıyor elbiseleri. O yüzden özgür hissetmek ve cesur olabilmek önemli" diye cevap verdi."Nişanlınız isterse sahnede dekolte giymemeyi kabul eder miydiniz?" sorusuna ise ünlü isim "Erkek arkadaş ayrı, sevgili, nişanlı, eş ayrı ama ben Öykü olarak kararında dekolteyi seven biriyim. Ben çok rahat edemem, tedirgin olurum. Frikik olabilir diye" yanıtını verdi.Evlilik tarihiyle alakalı açıklama yapan Gürman, "Pandemiden sonra ben de birçok magazin haberini takip ediyorum, evlenme kararı alan ünlüler var. Çok güzel birliktelikler var ama karar alınıyor tarih verilemiyor. Bizde de böyle oldu" ifadelerini kullandı.Gürman, "Oyunculukla röportajı birleştirdim gibi bir şey oldu. Bir bölümde yer aldığım bir şeydi. Hem röportaj yaptık hem, küçük çapta bir oyunculuk sergiledik" diye konuştu.Oyunculuğa ara vermediğini de belirten Gürman, "İyi senaryo gelmesi gerekiyor. İyi yönetmen, iyi oyuncular, iyi ekip. Özellikle 'Sen Anlat Karadeniz'den sonra birazcık daha ince eğleyip sık dokuyorum" şeklinde açıklama yaptı.