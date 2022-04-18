. Doğuş'un son hali şaşırttı!

'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit parçaların bulunduğu albümü ile bir döneme damgasını vuran Doğuş, 2014 yılında Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile hayatını birleştirmiş, bu evliliğinden iki oğulları dünyaya gelmişti.Arda ve Arın adlı oğullarıyla birlikte gözlerden uzakta mutlu bir yaşam süren Doğuş, sosyal medya hesabından bir fotoğraf karesine yer verdi.Fotoğrafında iki çocuğu ile birlikte poz veren ünlü şarkıcının değişimi görenleri şaşırttı. Beyazlaşmış saçları ve değişen yüzüyle eski halinden eser kalamayan Doğuş'un bu halleri sosyal medyada gündem oldu.Doğuşun son hali Thomas Shelbyye benzetildi.Doğuş, YouTube’da yayınlanan 'Katarsis' programında, yetiştirme yurdundan kaçıp sokaklarda yaşamaya başladığı dönemdeki pişmanlıklarını anlattı.Doğuşun son hali Thomas Shelbyye benzetildi."Yurttan kaçtım. Ailemde bulamadığım sevgiyi sokaklarda bulduğumu sanıyordum. Sokaklardaki arkadaşlarımı kardeşim sandım ama çok geçmeden bunun bir hata olduğunu anladım. Sokaklarda çok kötü şeyler yaşadım. Annemi bulacağım diye evden kaçtım. Evden kaçmak dünyanın en büyük hatası. Bir fabrika var, arkadaşlar 'çorapları çalalım, sonra da Antalya'ya gidelim' dediler. Peynir ekmek gibi çorapları sattık.""Hırsızlık yaparak para kazanmaya çalışıyorduk. Antalya'da yattığımız yerde yakalandık, Bursa'ya kelepçeyle geldik. Çorap çaldığımız için 14 yaşında cezaevine girdim. O yıl yine bana orada taciz etmesinler diye cezaevinde kalbimden şişlendim."SON HALİ, OLAY OLDUEşi ve çocuklarıyla gözlerden uzak bir hayat yaşayan ünlü isim Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun'un sunduğu Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Şarkılar Bizi Söyler' programına konuk oldu.'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit parçaların sahibi, programdaki yeni imajıyla gündeme geldi. Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan Doğuş, reyting rekorları kıran Peaky Blinders dizisindeki Thomas Shelby karakterine benzetildi.Bu benzetme sosyal medyayı ise ikiye böldü. "Ne alaka, İzzet Yıldızhan'a benzemiş" diyenler de vardı, "Onların Tommy'si varsa bizim de Doğuş'umuz var" diyenler de...