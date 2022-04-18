Demet Akalın'dan 'Bensiz Olsun' yorumu
Prodüktörlüğünü Ozan Çolakoğlu’nun üstlendiği ve birbirinden başarılı sanatçıların yer aldığı Serdar Ortaç 'Best Of' albümünde ünlü pop yıldız Demet Akalın “Bensiz Olsun “ şarkısını seslendirdi.
Selim Akar tarafından çekilen yakın yüz fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından Bensiz Olsun şarkısıyla paylaşan Demet Akalın’ın fotoğrafı binlerce beğeni ve iltifat aldı. Demet Akalın’ın makyajını Anar Agakishiev yaptı. Akal ‘Bensiz Olsun’ şarkısıyla yaza hızlı bir giriş yaparken fotoğrafıyla da sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim aldı.