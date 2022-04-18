. Demet Akalın'dan 'Bensiz Olsun' yorumu

Selim Akar tarafından çekilen yakın yüz fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından Bensiz Olsun şarkısıyla paylaşan Demet Akalın’ın fotoğrafı binlerce beğeni ve iltifat aldı. Demet Akalın’ın makyajını Anar Agakishiev yaptı. Akal ‘Bensiz Olsun’ şarkısıyla yaza hızlı bir giriş yaparken fotoğrafıyla da sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim aldı.