. Yeliz Yeşilmen eski eşine mi döndü?
  • USD: 14,62 - 14,64
  • EURO: 15,81 - 15,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yeliz Yeşilmen eski eşine mi döndü?

2010'da iş insanı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturan Yeliz Yeşilmen'in 11 yıllık evliliği yaklaşık altı ay önce bitti. Eşinden anlaşmalı olarak boşanan 42 yaşındaki şarkıcı hakkında ortaya atılan yeni iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Ekleme: 17.04.2022 - 22:53 Güncelleme: 17.04.2022 - 22:54 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz sene eşiyle kavga ettikten sonra yaptığı paylaşımda; "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" sözleri ile adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akbaş ile boşanma kararı almış ve çiftin evliliği tek celsede bitmişti.

"HER ZAMAN HAYATIMDA OLACAK"

Birkaç hafta önce Barış Muslu’nun TV 100’de yayınlanan “Beyin Dedektifi” programına konuk olan Yeşilmen, hayatına giren tüm erkeklerden şiddet gördüğünü itiraf etmişti. Ünlü isim, en çok kızgın olduğu kişilerin babası ve ayrıldığı eşi Ali Uğur Akbaş olduğunu söylemiş ve eklemişti:

"Eski eşimle birbirimizi çok sevdik. Çok büyük bir aşktı. Ben kendimi ezdirmemek için bazı şeylere son verdim. Başka bir çözüm yolu yoktu. Çocuklarımız olduğu için her zaman hayatımda olacak."


'AYRILIK KISA SÜRDÜ' İDDİASI

Tüm bunların ardından iki çocuk annesi Yeliz Yeşilmen'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Yeşilmen'in 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş ile ayrılığı uzun sürmemiş.

Akbaş'tan geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız boşanan ünlü şarkıcının eski eşine geri döndüğü iddia edildi. Hatta çiftin ikinci baharını Bodrum'daki evlerinde yaşadığı öne sürüldü.

"AŞIRI SEVGİ VE AŞKTAN KAYNAKLI ŞİDDET"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan ve evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Yeliz Yeşilmen, "Ben şiddet gördüm. Şiddet görmeyen kadın mı var? Ama bende karşılığında şiddet gösterdim. Bizimkisi aşırı sevgiden, aşktan kaynaklanan bir şiddet" demişti.


"Tavsiyem kadınlara biraz sakin olmaları ve çenelerini tutmalarıdır" diyen ünlü isim, "Bir evlilikte aşıksan karşılıklı şiddet olmuştur. Hele hele güzel ve ünlü bir insansanız evlilikte şiddet görebilirsiniz. Ben gördüm ama karşılığını da vermişimdir. Dediğim gibi bizim evliliğimizde yaşadığımız şiddet karşılıklı aşırı sevgi ve aşktan kaynaklıdır. Bu, yeniden bir araya gelip evleneceğimiz anlamına gelmez" şeklinde sözlerini noktalamıştı.

"AĞZIMDAN PATAVATSIZCA ÇIKTI"

Yeşilmen'in bu sözleri magazin gündemine bomba gibi düşerken, ünlü isim eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Ardından '2. Sayfa' programına katılan eski şarkıcı, sözlerine açıklık getirmişti.

Yeşilmen, "Geçtiğimiz hafta ortasından cımbızla bir kelime oradan bir kelime buradan olduğu için sanki ben 'evet çok güzel bir şey, evet susmadığınız için şiddet oluyor, evet siz susun ki olmasın' gibi algılandı. Bir kere önce baştan şunu söyleyeyim ben de bir magazin programı yorumluyorum. Oradaki canlı yayında bana bir soru yöneltildi oradan çıktı" demişti.


"Gazeteci arkadaşlarımız da sorunca ağzımdan patavatsızca çıktı. Yay burcuyum, içim dışım bir" diyen ünlü isim, "Ama burada özü şu 'her aşkın içinde şiddet vardır'dan kastım; geçmişte de Türkiye'de yaşanmış en büyük aşklarda en büyük sevdalarda maalesef erkeklerin bakış açısı yüzünden belki sevmenin ayarını yapamadığı için... Bu bakış açısı değişsin. Şiddete karşıyız. İnsan ile hayvanları ayıran özellikler olmalı, konuşarak anlaşmalıyız. Geçmiş hayatta pek çok kadın maruz kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

Eski şarkıcı, "Kendimi ezdirmediğim için zaman zaman şiddete maruz kaldım. Kafam gözüm kırılıp da hastaneden rapor almadım. Sözlü şiddet bana tokat gibi geliyor. Aşık olduğum tek kişi çocuklarımın babası Ali Bey oldu. Ali Bey'i canavar gibi göstermiyorum. Eşim tartışırken elma ve yumurta fırlattı. Dolaptaki domates çürüdü diye eski eşimle tartıştığımız oldu. Gerçek aşkın içinde şiddet vardır" diye konuşmuştu.

Ukrayna'dan kritik Rusya açıklaması! Kuleba kırmızı çizgi uyarısı yaptı
Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yü aklama telaşı: Mahkeme kararına rağmen 'Dink cinayeti aydınlığa kavuşmadı' dedi
Yıldız Tilbe'den Nevşin Mengü'ye olay cevap! 'Hoooşt'
Tevfik Göksu İBB'nin 'Engelleniyoruz' algısını bir kez daha çürüttü
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye artık küresel bir güç
Sağlık Bakanlığı 17 Nisan 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştü: İstanbul sürecini herkes desteklemeli
Sungur Hava Savunma Füzesi, envantere giriyor! Menzili ve özellikleri rakiplerini geçti: TSK’nın gücüne güç katacak
Mahmud Abbas'la görüşen Başkan Erdoğan'dan 'Mescid-i Aksa' mesajı
Instagram’dan tepki çeken karar! Bella Hadid’e paylaşım engeli
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Kiev'de silah fabrikası imha edildi! 400'e yakın yabancı asker...
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni heykeller için gün sayıyor
Fransız polisinden başörtülü kadınlara yol ortasında yumruklu saldırı: 'Buna yetkim var' savunması
CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
Kupa Voley'de şampiyon Vakıfbank!
Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybetmişti: Mahra'nın annesinden Nevşin Mengü ve Şahan Gökbakar'a tepki
CHP'li İBB giriş ücretine zam yaptı! Vatandaşlardan Belgrad Ormanı'na araçla giriş ücretlerine tepki: 'Mantığı yok'
Rusya açıkladı: Erdoğan istedi Mariupol'de camide mahsur kalan Türkler kurtarıldı
Yerli ve milli SİHA'lar ilham oluyor: Adına marşlar yazılan Bayraktar TB2 Fransa'nın radarında
Yunan gazeteci Türkiye'yi şikayet etmeye çalıştı! ABD'li sözcü provokasyonu bozdu! Türkiye'yi övdükçe şekilden şekile girdi
Meteoroloji uyardı: Afrika'dan çöl tozları geliyor!

Meteoroloji uyardı: Afrika'dan çöl tozları geliyor!

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Tüketicilere ilişkin veri gizliliği uyarısında bulunuldu.

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Tüketicilere ilişkin veri gizliliği uyarısında bulunuldu.

Türkiye Konya’daki işkenceyi konuşmuştu: Mimar Merve’ye cezaevinden çirkin teklif!

Türkiye Konya’daki işkenceyi konuşmuştu: Mimar Merve’ye cezaevinden çirkin teklif!

Kraliçe Elizabeth''in James Bond hamlesi! Herkesten gizlenen gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Kraliçe Elizabeth''in James Bond hamlesi! Herkesten gizlenen gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Yargıtay'dan emsal karar! Eski sevgilisinin fotoğrafını izinsiz sosyal medyada paylaşan şimdi yandı!

Yargıtay'dan emsal karar! Eski sevgilisinin fotoğrafını izinsiz sosyal medyada paylaşan şimdi yandı!

Volkswagen kullanıcılarına şok! Binlerce araç geri çağrıldı!

Volkswagen kullanıcılarına şok! Binlerce araç geri çağrıldı!