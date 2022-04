Yeliz Yeşilmen eski eşine mi döndü?

2010'da iş insanı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturan Yeliz Yeşilmen'in 11 yıllık evliliği yaklaşık altı ay önce bitti. Eşinden anlaşmalı olarak boşanan 42 yaşındaki şarkıcı hakkında ortaya atılan yeni iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sene eşiyle kavga ettikten sonra yaptığı paylaşımda; "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" sözleri ile adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akbaş ile boşanma kararı almış ve çiftin evliliği tek celsede bitmişti.



"HER ZAMAN HAYATIMDA OLACAK"



Birkaç hafta önce Barış Muslu’nun TV 100’de yayınlanan “Beyin Dedektifi” programına konuk olan Yeşilmen, hayatına giren tüm erkeklerden şiddet gördüğünü itiraf etmişti. Ünlü isim, en çok kızgın olduğu kişilerin babası ve ayrıldığı eşi Ali Uğur Akbaş olduğunu söylemiş ve eklemişti:



"Eski eşimle birbirimizi çok sevdik. Çok büyük bir aşktı. Ben kendimi ezdirmemek için bazı şeylere son verdim. Başka bir çözüm yolu yoktu. Çocuklarımız olduğu için her zaman hayatımda olacak."





'AYRILIK KISA SÜRDÜ' İDDİASI



Tüm bunların ardından iki çocuk annesi Yeliz Yeşilmen'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Yeşilmen'in 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş ile ayrılığı uzun sürmemiş.



Akbaş'tan geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız boşanan ünlü şarkıcının eski eşine geri döndüğü iddia edildi. Hatta çiftin ikinci baharını Bodrum'daki evlerinde yaşadığı öne sürüldü.



"AŞIRI SEVGİ VE AŞKTAN KAYNAKLI ŞİDDET"



Öte yandan geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan ve evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Yeliz Yeşilmen, "Ben şiddet gördüm. Şiddet görmeyen kadın mı var? Ama bende karşılığında şiddet gösterdim. Bizimkisi aşırı sevgiden, aşktan kaynaklanan bir şiddet" demişti.





"Tavsiyem kadınlara biraz sakin olmaları ve çenelerini tutmalarıdır" diyen ünlü isim, "Bir evlilikte aşıksan karşılıklı şiddet olmuştur. Hele hele güzel ve ünlü bir insansanız evlilikte şiddet görebilirsiniz. Ben gördüm ama karşılığını da vermişimdir. Dediğim gibi bizim evliliğimizde yaşadığımız şiddet karşılıklı aşırı sevgi ve aşktan kaynaklıdır. Bu, yeniden bir araya gelip evleneceğimiz anlamına gelmez" şeklinde sözlerini noktalamıştı.



"AĞZIMDAN PATAVATSIZCA ÇIKTI"



Yeşilmen'in bu sözleri magazin gündemine bomba gibi düşerken, ünlü isim eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Ardından '2. Sayfa' programına katılan eski şarkıcı, sözlerine açıklık getirmişti.



Yeşilmen, "Geçtiğimiz hafta ortasından cımbızla bir kelime oradan bir kelime buradan olduğu için sanki ben 'evet çok güzel bir şey, evet susmadığınız için şiddet oluyor, evet siz susun ki olmasın' gibi algılandı. Bir kere önce baştan şunu söyleyeyim ben de bir magazin programı yorumluyorum. Oradaki canlı yayında bana bir soru yöneltildi oradan çıktı" demişti.





"Gazeteci arkadaşlarımız da sorunca ağzımdan patavatsızca çıktı. Yay burcuyum, içim dışım bir" diyen ünlü isim, "Ama burada özü şu 'her aşkın içinde şiddet vardır'dan kastım; geçmişte de Türkiye'de yaşanmış en büyük aşklarda en büyük sevdalarda maalesef erkeklerin bakış açısı yüzünden belki sevmenin ayarını yapamadığı için... Bu bakış açısı değişsin. Şiddete karşıyız. İnsan ile hayvanları ayıran özellikler olmalı, konuşarak anlaşmalıyız. Geçmiş hayatta pek çok kadın maruz kaldı" ifadelerini kullanmıştı.



Eski şarkıcı, "Kendimi ezdirmediğim için zaman zaman şiddete maruz kaldım. Kafam gözüm kırılıp da hastaneden rapor almadım. Sözlü şiddet bana tokat gibi geliyor. Aşık olduğum tek kişi çocuklarımın babası Ali Bey oldu. Ali Bey'i canavar gibi göstermiyorum. Eşim tartışırken elma ve yumurta fırlattı. Dolaptaki domates çürüdü diye eski eşimle tartıştığımız oldu. Gerçek aşkın içinde şiddet vardır" diye konuşmuştu.