Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı sosyal medya fenomenlerini topa tuttu! Ünlü olmayı meslek sanıyorlar!

Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunumuyla A para ekranlarında yayınlanan 'Biz Bize' programına bu hafta başarılı oyuncu Tamer Karadağlı konuk oldu. Tamar Karadağlı yaptığı çarpıcı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Tamer Karadağlı’nın sosyal medya fenomenleriyle ilgili açıklamaları ise magazin gündemine dam vurdu.

Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunumuyla A para ekranlarında yayınlanan 'Biz Bize' programı bu hafta da renkli konuklara ev sahipliği yaptı. Tamer Karadağlı'nın çok özel açıklamaları gündeme damga vurdu.



İşte Tamer Karadağlı'nın çarpıcı açıklamalarından satır başları:



Kızım Zeyno konservatuvarda piyano bölümünde okuyor, şu an 16 yaşında. Besteler yapıyor hatta bir kısa filmin müziğini yazıp besteledi.



Erhan Yazıcıoğlu, Volkan Severcan, Okan Bayülgen ile beraber oynadığımız film, Los Angeles Kısa Film Festivali'nde finale kaldı. Eğer kazansaydı Oscar aday adayı oluyordu ve 15 yaşında Oscar'a gidiyordu az daha.



Ünlü olmayı meslek sanıyorlar. Star, yıldız ulaşılmaz demekti. Şimdi sosyal medyayla herkes ulaşılabilir oldu.



10 milyon takipçisi olan insanların sokakta karşılığı yok. Tanınmış kişi olmakla ünlü olmakla star olmak çok farklı. Yapımcılar oyuncuların sosyal medyadaki takipçisine göre rol veriyorlar. Bu çok korkunç bir şey. 10 milyon takipçisi olan ama sokakta karşılığı olmayan birçok insan var.



'Sen estetik ya da botoks yaptırmıyorsun' diyorlar bana. Rol için her şeyi yaparım... Ama ben saçlarımı da boyamıyorum mesela, doğal halimi seviy

