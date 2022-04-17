. Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı sosyal medya fenomenlerini topa tuttu! Ünlü olmayı meslek sanıyorlar!
  • USD: 14,62 - 14,64
  • EURO: 15,81 - 15,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı sosyal medya fenomenlerini topa tuttu! Ünlü olmayı meslek sanıyorlar!

Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunumuyla A para ekranlarında yayınlanan 'Biz Bize' programına bu hafta başarılı oyuncu Tamer Karadağlı konuk oldu. Tamar Karadağlı yaptığı çarpıcı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Tamer Karadağlı’nın sosyal medya fenomenleriyle ilgili açıklamaları ise magazin gündemine dam vurdu.

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı sosyal medya fenomenlerini topa tuttu! Ünlü olmayı meslek sanıyorlar!
Ekleme: 17.04.2022 - 11:20 Güncelleme: 17.04.2022 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunumuyla A para ekranlarında yayınlanan 'Biz Bize' programı bu hafta da renkli konuklara ev sahipliği yaptı. Tamer Karadağlı'nın çok özel açıklamaları gündeme damga vurdu.

İşte Tamer Karadağlı'nın çarpıcı açıklamalarından satır başları:

Kızım Zeyno konservatuvarda piyano bölümünde okuyor, şu an 16 yaşında. Besteler yapıyor hatta bir kısa filmin müziğini yazıp besteledi.

Erhan Yazıcıoğlu, Volkan Severcan, Okan Bayülgen ile beraber oynadığımız film, Los Angeles Kısa Film Festivali'nde finale kaldı. Eğer kazansaydı Oscar aday adayı oluyordu ve 15 yaşında Oscar'a gidiyordu az daha.

Ünlü olmayı meslek sanıyorlar. Star, yıldız ulaşılmaz demekti. Şimdi sosyal medyayla herkes ulaşılabilir oldu.

10 milyon takipçisi olan insanların sokakta karşılığı yok. Tanınmış kişi olmakla ünlü olmakla star olmak çok farklı. Yapımcılar oyuncuların sosyal medyadaki takipçisine göre rol veriyorlar. Bu çok korkunç bir şey. 10 milyon takipçisi olan ama sokakta karşılığı olmayan birçok insan var.

'Sen estetik ya da botoks yaptırmıyorsun' diyorlar bana. Rol için her şeyi yaparım... Ama ben saçlarımı da boyamıyorum mesela, doğal halimi seviy
CHP'nin törenindeki 'üyelik şovu' yalan çıktı!
Sarıyer Kolağası Deresi 'bulaşıcı hastalık kaynağı': Mahalle sakinleri ve esnaf CHP'li İBB'ye tepkili
MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG sözde sorumlusu 'Rojvan Van' kodlu Mehmet Aydın etkisiz!
İETT kazaları bitmiyor! İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı!
Almanya'daki ekonomik kriz döneri de vurdu!
Banka hisseleri lokomotif oldu Borsa İstanbul uçtu! BIST 100'de yükseliş sürecek mi?
Mescid-i Aksa'da İsrail terörü: Fanatik Yahudilerden provokatif hareket
Kanada’da teravih namazından çıkanlara ateş açıldı: Beş yaralı!
Yine savaş çanları çalıyor! Kiev’in çevresi kan gölü...
Basındaki haberler Yunan makamlarını harekete geçirdi! Operasyondan korktular hainlere yol verdiler
CHP'li başkanın 'prestij projem' dediği 11 milyonluk harabe! 7 yılda bitti 7 günde çöktü
Bayraktar TB2 Fransa'nın gündeminde: Adına marş yazılan Türk yapımı SİHA...
Zelenskiy'den barış anlaşması şartı: İki belgeden oluşması gerekiyor...
ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı... Yaralılar var
Fenerbahçe, Göztepe’yi rahat geçti! Galibiyet serisi 5 maça çıktı…
Tanju Özcan'dan Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na '12'nci kat' göndermesi: Sonunda halkın sesi duyulmuş
Hafta sonu plan yapan İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak!
Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Soylu: Amerika ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi de Irak'ı da kurtaracağız
DEVA Partisi'nin 'üyelik' oyunu: Partiye kaydını yaptırana erzak dağıttılar
Kraliyet Ailesi’nde yeni skandal! Sapık milyarder Epstein- Prens Andrew ilişkisinde bomba iddia

Kraliyet Ailesi’nde yeni skandal! Sapık milyarder Epstein- Prens Andrew ilişkisinde bomba iddia

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji kritik verileri açıkladı: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji kritik verileri açıkladı: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'maaş promosyon' açıklaması!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'maaş promosyon' açıklaması!

Birçok çalışan bunları bilmiyor! Okumadan tatil planı yapmayın

Birçok çalışan bunları bilmiyor! Okumadan tatil planı yapmayın

WhatsApp daha fazla bekletmedi: Çarpıcı özellikler resmen duyuruldu!

WhatsApp daha fazla bekletmedi: Çarpıcı özellikler resmen duyuruldu!

Özel bankaya büyük şok! Dolar basıp ATM'ye yapmışlar

Özel bankaya büyük şok! Dolar basıp ATM'ye yapmışlar