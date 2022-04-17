Selahattin Paşalı evlendi!

Netflix projeleri Aşk 101 ve Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda oynadığı başrollerle yıldızını parlatan Selahattin Paşalı, sevgilisi Lara Tümer ile nikah masasına oturdu.

Son dönemin yükselen isimlerinden Selahattin Paşalı nikah masasına oturdu. Netflix projeleri Aşk 101 ve Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda başrol oynayan ve bu diziler ile yıldızını parlatan Selahattin Paşalı, sevgilisi Lara Tümer ile sade bir nikah ile evlendi.



SELAHATTİN PAŞALI'NIN DAMATLIĞI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU



Düğünden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Sade bir tören ile gerçekleşen düğünde en çok dikkat çeken Selahattin Paşalı'nın damatlığı oldu.



Gelin oldukça sade takılırken Selahattin Paşalı dikkat çekti bir tarz seçti. Ünlü oyuncu gömlek ve pantolon üzerine uzun krem bir cübbe giydi.



