. Nurgül Yeşilçay'dan 'eski koca' açıklaması!

Nurgül Yeşilçay, önceki gece Arnavutköy’de bir mekanda oğlu Osman Nejat Özer ve yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile akşam yemeğindeydi. Oyuncu, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.Yeşilçay, "Ailece bir akşam yemeği yiyelim istedik, çok mutluyuz. Londra’da oyunum vardı, harika geçti. Benim çocuğun da oyunu vardı. Onu da izledik, çok güzeldi" dedi."O KADAR ABARTILACAK ŞEYLER DEĞİL"“Diziniz erken final yaptı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?” sorusuna Nurgül Yeşilçay, "Olmayınca olmuyor. Bazen de olmaz, olmadı yani. O kadar abartılacak şeyler değil" cevabını verdi."ELEKTRİK VERİYORLAR, İYİ GELİYOR"Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kaza ile ilgili konuşan Yeşilçay, “Hala etkisi devam ediyor. Elektrik veriyorlar, iyi geliyor, can sıkıcı bir durum ama kalıcı olmayacak" ifadelerini kullandı."NECATİ DE CEM'LE TANIŞMAK İSTEDİ"Yeşilçay'ın eski eşi Cem Özer, geçtiğimiz günlerde TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olmuş, "Necati Bey ile tanışmadım henüz, tanışmayı istiyorum. Necati, Nurgül’e çok iyi geliyor" açıklamasıyla çok konuşulmuştu.Ünlü oyuncu, "Bence de çok iyi geliyor. Necati de Cem'le tanışmak istedi ama fırsatımız olmadı. Gerçi durduk yere eski kocayla da görüşmenin pek bir manası olmadığını düşünüyorum. Her dakika görüşürsen eski koca olmaz" diyerek kahkaha attı."BENİ ORTADA BIRAKTILAR"Tatil planı sorulan 46 yaşındaki güzel, "Ben hep tatildeyim ama Barcelona tatili çok güzel olur, ona hayır demem" açıklamasını yaptı. “Evlilik hazırlıkları nasıl gidiyor?” sorusunu ise "Evlilik hazırlıklarına üşeniyoruz. Üşenme aşamasını geçemedik. Bence çok zor bir şey. Herkes 'Biz hallederiz' dedi, hava attılar ama ortada bıraktılar beni" şeklinde cevapladı.Düğünü mutlaka yapmak istediğini söyleyen oyuncu, tercihinin yurt dışı değil, Türkiye olacağını belirtti."ANNEM DESTEK OLDU"2004-2010 yılları arasında evli kalan şovmen Cem Özer ile Nurgül Yeşilçay'ın 16 yaşındaki oğlu Osman Nejat Özer, "Oyunum çok güzel geçti. Annem arayarak, çok güzel destek oldu” dedi.