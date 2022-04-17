. Nazlı Bulum sevgilisiyle görüntülendi!
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Nazlı Bulum sevgilisiyle görüntülendi!

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Nazlı Bulum, Kanal D'de ekranlara gelen ve çarşamba akşamlarının en çok konuşulan yapımı olan 'Sadakatsiz' dizisi ile geniş kitlelerce tanındı. 30 yaşındaki oyuncu, önceki gün sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

Ekleme: 17.04.2022 - 09:46 Güncelleme: 17.04.2022 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin yer aldığı, Sevilen dizi 'Sadakatsiz'de 'Nil' karakterine hayat veren Nazlı Bulum, birçok sinema filminin kurgusunu yapan sevgilisi Doruk Kaya ile objektiflere yansıdı.

Nazlı Bulum sevgilisiyle görüntülendi!

UTANGAÇ AŞIKLAR

City's Nişantaşı'nda gerçekleşen İKSV'de film gösterimlerini takip etmek için önceki gün AVM'ye gelen sevgililerin, kameralar karşısında utangaç tavırları dikkat çekti.
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