. Kraliçe Elizabeth''in James Bond hamlesi! Herkesten gizlenen gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
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Kraliçe Elizabeth''in James Bond hamlesi! Herkesten gizlenen gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

2012 yılında, kısa metrajlı James Bond filminde Kraliçe'nin dublörünün yer aldığı sahneler tüm dünyanın ilgisini çekmişti. Bond rolündeki Craig David ile oynayan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Kraliçe'nin dublörünün yanı sıra filmde gerçekten kendisinin de rol aldığı bir sahne olduğu öğrenildi.

Ekleme: 17.04.2022 - 13:14 Güncelleme: 17.04.2022 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 2012 yılında Olympic Channel'de yayımlanan 2012 Olimpiyat Oyunları'nın bir parçası olarak 'Mutlu ve Şanlı' isimli kısa filmde boy göstermişti.

007 James Bond'u canlandıran Daniel Craig'le birlikte Kraliçe'nin dublörünün helikopterden indiği ve daha sonra yan yana yürüdüğü sahneler dünyada oldukça ilgi çekmişti.

Ancak, yıllar sonra bir gerçek ortaya çıktı. Kraliçe Elizabeth'in filmde gerçekten oynadığı öğrenildi.

Olay, onuncu yıldönümü nedeniyle dün açıkladı. Kraliçe'nin bu durumu ailasinden bile sır gibi sakladığı ortaya çıktı.

Aynı zamanda Kraliçe'nin doblörü de gerçekten filmde rol alıyor. Kraliçe'nin Bond ile helikopterle iniş yaptığı sahneler gerçekten Kraliçe'nin doblörüne ait.

Ancak, Buckhingam Sarayı'ndaki karşılaşma ve Kraliçe'nin 'İyi akşamlar Bay Bond' sözleri sarf ettiği anlar gerçekten Elizabeth'in kendisine ait.

Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar ise en zorunun bu durumu Kabine'den saklamak olduğunu ifade etti. Çünkü Kabine, büyük olasılıkla Kraliçe'nin güvenlik sebepleri nedeniyle filmde yer almasını istemeyecekti.

Kraliçe'nin en çok ilgi çeken sahnelerinden biri de helikopter sahnesiydi. Olimpiyat Oyunları'nı helikopterle izlemeye giden sahnede oynayan kişi Kraliçe'nin kendisi değil.

Kraliçe Elizabeth''in James Bond hamlesi! Herkesten gizlenen gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Helikopterden uçarak stadyuma giriş yapan kişi Kraliçe'nin dublörü. Ayrıca Kraliçe'nin diğer hangi sahnelerde oynadığı da net olarak bilinmiyor.

Kraliçe Elizabeth''in James Bond hamlesi! Herkesten gizlenen gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Kısa filmde Olimpiat salonuna giren Kraliçe'nin geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kocası ile görüntüsü de yer alıyor.
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