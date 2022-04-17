. 250 bin Euro’yu faiziyle ödeyecek!
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Beyaz Gazete
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250 bin Euro’yu faiziyle ödeyecek!

Hadise, bir dönem işbirliği yaptığı Trendyol markasının ‘sözleşmeye aykırı davrandığı’ iddiasıyla açtığı davayı ikinci kez kaybetti. Mahkeme, ünlü şarkıcının sözleşmede yer alan 250 bin Euro’luk cezai şart parasını en yüksek faiziyle ödemesine karar verdi.

Ekleme: 17.04.2022 - 09:54 Güncelleme: 17.04.2022 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
TRENDYOL markasının sahibi DSM Grup ile karşılıklı davası bulunan Hadise Açıkgöz, davayı ikinci kez kaybetti. Mahkeme, sözleşmeye aykırı davranan Hadise’nin 250 Bin Euro (yaklaşık 4 milyon TL) cezai şart parasını 2012 yılından itibaren en yüksek faiziyle DSM Grup Şirketi’ne ödemesine hükmetti.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, DSM Grup ile Hadise arasında 15 Şubat 2012 tarihinde bir sözleşme yapıldı. Taraflardan birisinin sözleşmeyi ihlal etmesi halinde karşı tarafa 250 bin Euro cezai şart parası ödeyeceği sözleşmeye eklendi. Sözleşmeye göre Hadise, DSM ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapacak, moda çekimlerine katılacaktı. Ünlü şarkıcı, 28 Şubat 2013 tarihine kadar başka hiçbir moda ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firma, kurum, ticari işletme veya markaya ait ürün ve hizmetlerin reklam-tanıtım ve diğer faaliyetlerine katılamayacaktı.

ŞİRKET SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ

Ancak iddiaya göre Hadise, stilist kardeşi Derya Açıkgöz’ün hazırladığı rakip firmalara ait giysileri giyip bu giysilerin reklamını yaptı. DSM Grup, daha sonra bir ihtarname göndererek sözleşmeyi feshettiğini bildirdi ve ardından 250 bin Euro’luk cezai şart parasının tahsili için dava açtı.

250 bin Euro’yu faiziyle ödeyecek!

Başka bir mahkemede karşı dava açan Hadise’nin avukatı ise “Müvekkilim sadece moda ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmaların ürünlerinin reklam ve tanıtımına katılamayacağı sözleşmede belirtilmiştir. Müvekkilimizin oynadığı reklam moda ve e-ticaret sektöründe değildir. Kız kardeşiyle arasında bir ticari ilişki de yoktur. Bakiye 250 bin Euro’nun tahsilini istiyoruz” dedi.

İki ayrı dava bir mahkemede birleştirildi. Mahkeme, Hadise’nin istediği 250 bin Euro’luk davayı reddetti, DSM Grup’un açtığı davayı kabul etti.

Tarafların itirazı üzerine Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmada mahkeme, Hadise’nin 250 bin Euro cezai şart bedelini 26 Kasım 2012 tarihinden itibaren en yüksek faiziyle DSM Grup’a ödemesine hükmetti.
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