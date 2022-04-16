. Rihanna ihaneti affetmedi!
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Beyaz Gazete
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Rihanna ihaneti affetmedi!

Barbadoslu milyarder şarkıcı ve modacı Rihanna’nın (34) sevgilisi rapçi ASAP Rocky (33) tarafından aldatıldığı iddiası dünyada gündem oldu. İddiaya göre Rihanna, Rocky'i Amina Muaddi ile yakaladı. Dünya gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrası Amina Muaddi'den açıklama geldi.

Ekleme: 16.04.2022 - 19:47 Güncelleme: 16.04.2022 - 19:48 / Editör: Ozge Selin
İhanet, geçen ay Paris Moda Haftası’nda belgelendi. Doğum için günler sayan Rihanna bu ihaneti affetmedi. Rihanna ile hem arkadaş hem de iş ortaklığı yapan Amina Muaddi ise iddiaları Instagram hesabından yalanladı.

Mauddi, "Sosyal medyada yayılan asılsız bir yalanın herhangi bir yanıt veya açıklama içermediğine her zaman inandım, özellikle bu iddia çok aşağılık bir yalan" dedi.

"Başlangıçta bu kadar kötü niyetle hazırlanmış bu sahte dedikodunun ciddiye alınmayacağını sanıyordum."

"Ancak son 24 saatte, gerçekler ne olursa olsun bu konuda hızlı konuşan bir toplumda yaşadığımızı hatırladım. Ve hiçbir şey sınırsız değildir. Ben işime geri dönüyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum"

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